Augusti viimasel nädalal on oodata taas vihma ja äikest

Foto: Ken Mürk /ERR
Põhja-Euroopa jääb madalrõhkkonna vangi. Selle kese on veel Soome kohal, tuleb aga eelolevaks ööks Narva lähedale ja liigub esmaspäeval Laadoga poole. Selle ümber tiirlev õhumass on niiske ja ebapüsiv, soosib tõusvaid õhuvoole, arenevaid rünksajupilvi ja äikese teket. Kuna vesi on veel soe ja õhk jahe, siis öösel on äikest enam veealade kohal, mis ka saartele ja rannikule jõuab. Päeval on sajuhooge üle maa, äikese tõenäosus on suurem maismaal.

Esmaspäeva öösel sajab vihma enam Eesti lääneservas ning teisalt Harju- ja Virumaal ning Peipsi ümbruses. Äikest on saartel ja rannikualadel ning sajuhood on tugevad. Paiguti tekib udu. Tuul puhub mandril läänekaarest 2-8, rannikul puhanguti 12 m/s, saartel ulatub 13, puhanguti 18 m/s. Õhutemperatuur on 5 kuni 10, rannikul kuni 13 kraadi.

Hommikul on Lääne- ja Põhja-Eestis enam vihmahooge, keset mandrit hõredamalt. Tuul puhub mandril läänekaarest 3-9, rannikul on puhanguid 13, saartel kuni 18, vastu Läänemerd 20 m/s. Õhutemperatuur on 9 kuni 10, rannikul kuni 13 kraadi.

Päeval sajab hoovihma, kohati on äikest, siis on ka tugevaid sajuhooge ja tuuleiile. Tuul võtab enam suuna põhjakaarest, kiirust 3-9, rannikul puhanguid 14, saartel ennelõunal kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 12 kuni 16 kraadi.

Õhtul on lühiajalisi vihmahooge ja kohati ka äikest. Puhub läänekaare tuul 3-9, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 11 kuni 15 kraadi.

Teisipäeval on ikka jahe ja vihmata läbi ei saa, aga ehk on sajuhooge hõredamalt ja harvem.

Nädala keskel muutub ilm soojemaks. Kolmapäev on kuivem ja vaid üksik vihmahoog võib meie maile eksida.

Neljapäeval ja reedel on päikest, aga paraku ka rünksajupilvi, mis mõne vihmahoo toovad.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

