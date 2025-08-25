Vene väed pommitasid pühapäeval Harkivi oblastis viit asulat ja kahjustasid taristut. Ühendkuningriik pikendas Ukraina sõdurite väljaõppeprogrammi. Vance: Venemaa sõda Ukraina vastu ei saa läbi üleöö.

Oluline Ukraina sõjas esmaspäeva, 25. augustil kell 7.05:

- Vene väed pommitasid Harkivi oblastis viit asulat;

- Ühendkuningriik pikendas Ukraina sõdurite väljaõppeprogrammi;

- Vance: Venemaa sõda Ukraina vastu ei saa läbi üleöö.

Vene väed pommitasid Harkivi oblastis viit asulat

Sõnehubovi sõnul kasutas vaenlane Harkivi oblastis kahte juhitavat lennukipommi ja erinevaid ründedroone.

Slatõne külas sai kahjustada eramu, auto ja kaks taluhoonet. Korotõtši külas hävinesid ladu ja kaks traktorit. Prõkolotne külas said kahjustada eramaja ja Kupjanski linnas kolm päästeautot. Võšneve külas said pihta angaar ja taluruumid ning Borova külas eramu.

Sõnehubov teatas lisaks, et Kivšarivka külas vajasid arstiabi kaks eakat naist, kes olid varem viga saanud.

Ukrinformi andmetel põhjustasid Venemaa rünnakud elektrikatkestusi seitsmes Harkivi oblasti külas.

Ühendkuningriik pikendas Ukraina sõdurite väljaõppeprogrammi

Ühendkuningriik jätkab Ukraina sõjaväelastele mõeldud väljaõppeprogrammi Interflex kuni 2026. aasta lõpuni, teatas esmaspäeval uudistekanal Ukrinform viidates Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi avaldusele.

Suurbritannia on ka Ukraina toetamises Euroopas olnud eestvedajate seas. Lisaks mastaapsele sõjalisele abile on olnud nende eest vedada ka Ukraina kaitseväelaste väljaõpemissioon.

"Lahingu- kui ka juhtimisalast väljaõpet pakkuvat programmi Interflex pikendatakse vähemalt 2026. aasta lõpuni," seisis avalduses.

Programmi raames on Ühendkuningriigis väljaõppe läbinud juba üle 50 000 Ukraina nekruti.

"Jätkame koos liitlastega oma toetuse suurendamist, et Ukraina suudaks end täna kaitsta ja homme heidutada. Kestvate Venemaa rünnakute taustal peame viima Ukraina relvajõud tugevaimale võimalikule positsioonile. Ja kuna püüdlused rahu poole jätkuvad, siis peame tegema ukrainlastest tugevaima võimaliku heidutusvahendi, et tagada tulevane rahu," rääkis kaitseminister John Healey.

Operatsioon Interflex on väljaõppeprogramm Ukraina relvajõudude uutele nekrutitele, kellel on vähene või puudub varasem sõjaline kogemus.

Mitmerahvuselisel missioonil osalevad tippinstruktorid Ühendkuningriigi, Austraalia, Taani, Kanada, Leedu, Hollandi, Uus-Meremaa, Norra, Soome ja Rootsi relvajõududest.

"Ühendkuningriigi relvajõud hoiavad pidevalt tihedat sidet Ukrainaga, et kursust täiustada ja arendada lahinguväljal kõige enam vajaminevaid oskusi," on Suurbritannia kaitseministeerium varasemalt kinnitanud.

Vance: Venemaa sõda Ukraina vastu ei saa läbi üleöö

USA asepresident JD Vance ütles, et Venemaa ja Ukraina vahelist sõda ei saa lahendada üleöö, kuid rõhutas, et Washington jätkab diplomaatilise lahenduse poole püüdlemist, edastas uudistekanal Ukrinform.

Rääkides intervjuus telekanalile NBC News kommenteeris Vance Venemaa välisministri Sergei Lavrovi hiljutist avaldust, et praegu ei ole plaanis kohtumist Vene liidri Vladimir Putini ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski vahel.

Vance'i hinnangul on Venemaa esimest korda kolme ja poole aasta pikkuse sõja jooksul teinud olulisi järeleandmisi USA presidendile Donald Trumpile ja väljendanud valmisolekut olla paindlik mõningate oma põhinõudmiste osas.

"Muidugi ei ole nad veel täielikult nii-öelda kohal, sest muidu oleks sõda läbi. Kuid me osaleme selles diplomaatilises protsessis heas usus. Püüame pidada nii palju läbirääkimisi kui võimalik nii venelaste ja ka ukrainlastega, et leida kesktee tapmise peatamiseks," sõnas Vance.

Asepresidendi sõnul tegeleb Trump väga agressiivse ja energilise diplomaatiaga. Vance lisas, et sõda ei ole Euroopa, USA, Venemaa ega Ukraina huvides.

"Jätkame diplomaatilise lahenduse poole püüdlemist," kinnitas Vance.

"Läbirääkimistel on mägesid ja orge ning mõnikord usub Washington, et teeb Moskvaga edusamme. Samas teinekord on Trump Venemaa seisukohast väga pettunud," seletas asepresident.

"Jätkame selle tegemist, mida peame tegema, et see asi lõpule viia. Ma ei usu, et see juhtub üleöö. Ma arvan, et me jätkame edusammude tegemist, kuid lõppkokkuvõttes, kas tapmine peatub, siis see otsus sõltub sellest, kas venelased ja ukrainlased suudavad siin tegelikult leida mingi kesktee," lõpetas Vance.

Vance kinnitas samuti, et julgeolekugarantiide osana ei tule Ukraina territooriumile USA vägesid.

"President Trump on väga selgesõnaline. Ukrainasse ei tule USA sõdureid, kuid me jätkame aktiivselt püüdlusi tagamaks, et ukrainlastel oleks vajalik julgeolek ja kindlustunne omalt poolt sõda lõpetada. Samuti, et venelased tunneksid, et saavad omalt poolt sõja lõpule viia," rääkis Vance.

Asepresident märkis, et Ühendriigid ei räägi julgeolekutagatistest enne, kui sõda on lõppenud.