Laste vaktsineerimisega hõlmatuse langus peatus

Terviseameti hinnangul peaksid lapsevanemad peaksid koolialguse eel laste vaktsineerimise seisu koos perearstiga üle vaatama ja hoolitsema, et nõusolekud koolis vaktsineerimiseks jõuavad kooliõeni.

"Laste vaktsineerimisega hõlmatuse langus eelmisel aastal peatus ja vaktsineerituse tase on sõltuvalt vaktsiinist isegi protsendi või paari võrra kasvanud. Kuigi erinevates Eesti piirkondades on hõlmatuse tase erinev, saame öelda, et eelmisel aastal jõudis õigeaegselt vaktsineerima aasta varasemaga võrreldes sihtrühmast rohkem lapsi ja arstide sõnul oli ka neid, kes tegid vajalikke vaktsineerimisi tagantjärele," ütles terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialist Keiti Aren. "Soovituslikust tasemest oleme siiski veel kaugel ja oht nakkushaiguste puhangute tekkimiseks püsib."

Kooli alguseks oli 2024. aasta seisuga kõigist 8-aastastest vaktsineeritud 78,3 protsenti, aasta varem 77,0 protsenti. Vaktsineerimisega hõlmatus on aastaga protsendi võrra kasvanud.

Hõlmatus on veidi kasvanud ka kooliajal tehtavate kordusvaktsineerimiste puhul. Kui 2023. aastal oli leetrite, mumpsi ja punetiste vastu vaktsineeritud 72,8 protsenti kõigist 14-aastastest, siis 2024. aastal 74,2 protsenti. Difteeria, teetanuse ja läkaköha vastu oli 2023. aastal vaktsineeritud kõigist 16-aastastest 72,5 protsenti ja 2024. aastal 74,4 protsenti.

Kasvab ka HPV vastane vaktsineerimine, mida alates 2024. aastast võimaldatakse tasuta kõigile 12-18-aastastele noortele. Praeguseks on HPV vastu kõigist 14-aastastest vaktsineeritud 53,3 protsenti.

Tervisekassa vaktsineerimise teenusejuht Hanna Jäe tunnustas perearstide meeskondi ja kooliõdesid, kes on aidanud vaktsineerimise vajalikkust lastevanematele selgitada.

"Lastevanemate hulgas on kasvanud teadlikkus ja mõistmine, et ohtlikud nakkushaigused pole kuhugi kadunud, vaid on nii meil kui lähiriikides taas pead tõstmas," ütles Jäe. "Töötame selle nimel, et laiendada vaktsineerimise võimalusi, et tõenduspõhine ennetus oleks kõigile lihtsasti kättesaadav."

Perearstid on suve jooksul pakkunud noortele võimalust vaktsineerida HPV vastu perearstikeskustes, sügisest saab HPV vaktsiini jälle ka koolis. Lisaks tehakse koolis olulised kordusvaktsineerimised leetrite, mumpsi, punetiste, difteeria, teetanuse ja läkaköha vastu.

"Palun lastevanematel hoida oma lapse kooliõega kontakti ja hoolitseda, et vajalik nõusolekuvorm jõuaks kindlasti tagasi kooliõele. Nii saate olla kindlad, et laps saab ohtlike nakkushaiguste vastu kaitstud," lisas Jäe.