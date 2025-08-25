Otse kell 13: erikomisjon arutab sagedusreservide turgu

Aasta alguses ühendasid Balti riigid ennast lahti Venemaa elektrivõrgust ja ühendasid end Kesk-Euroopa elektrisüsteemi. Desünkroniseerimine tõi enesega kaasa vajaduse hoida sagedust siinses elektrivõrgus, et tootmine ja tarbimine oleks igal ajahetkel võrdne, mistõttu avati sagedusreservide turg.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on seda turgu startimisest alates saatnud tõrked. "Kevadest alates on sagedusreservide turul esinenud suuri, lausa anomaalseid elektrihinna hüppeid, mis tekitavad usaldamatust ja rahulolematust nii tarbijas kui ka turuosalistes. Tahame erikomisjonis teada, kas probleem seisneb turu läbipaistmatuses ja probleemides järelevalvega või milleski muus," ütles Reinsalu.

Avalikule istungile on kutsutud energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt, Elering juhatuse esimees Kalle Kilk, Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko, Baltic Energy Partners juhatuse liige Marko Allikson ja Alexela juhatuse esimees Marti Hääl.