Iisrael ründas sõjalisi objekte Jeemeni pealinnas

Välismaa
Iisrael ründas Jeemeni pealinna Sanaad
Iisrael ründas Jeemeni pealinna Sanaad Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stringer
Iisrael pommitas pühapäeval Jeemeni pealinnas Sanaas huthi mässuliste sihtmärke, sealhulgas sõjalist objekti presidendipalee lähedal, kirjutab The Telegraph.

Rünnakutes hukkus kuus ja sai vigastada 86 inimest, teatas huthide pressiesindaja.

Iisraeli kaitseväe (IDF) rünnakud, mis hõlmasid ka lööke Asari ja Hizazi elektrijaamadele, toimusid pärast seda, kui huthid tulistasid reedel esimest korda Iisraeli suunas uut tüüpi raketi, mis sisaldas klastermoona – sellise raketi kasutamine kujutab endast uut väljakutset Iisraeli kaitsesüsteemile, mis on siiani enamiku huthide rünnakutest edukalt tõrjunud.

Pühapäevased rünnakud paiskasid Jeemeni pealinna Sanaa kohal taevasse hiiglaslikke tulekerasid. Iisraeli armee teatas, et tabas olulist elektrivarustuse objekti, mida huthid kasutasid sõjalisteks tegevusteks.

"Rünnak elektrijaamadele takistab elektri tootmist ja varustamist sõjalistel eesmärkidel," teatas Iisraeli armee, lisades, et jaamade kasutamine on järjekordne tõend selle kohta, kuidas huthi režiim kasutab tsiviiltaristut sõjalisteks eesmärkideks.

Mõlemad pooled on üksteist rünnanud alates sellest, kui Iisrael kuulutas pärast 7. oktoobri rünnakut Hamasile sõja.

Iraani poolt toetatud huthid on rünnanud laevu Punasel merel, kirjeldades seda solidaarsusavaldustena palestiinlastele.

Samuti on nad korduvalt tulistanud rakette Iisraeli suunas, millest enamik on suudetud tõrjuda. Iisrael on vastanud rünnakutega huthide poolt kontrollitavatele aladele, sealhulgas elutähtsale Hodeidah' sadamale.

Iisraeli õhuväe ametnik ütles ajalehele The Telegraph, et esialgne operatiivne ülevaade reedel tulistatud uut tüüpi lõhkepeast näitas, et see sisaldas tõenäoliselt mitut alamlaengut, mis olid mõeldud plahvatama kokkupõrkel.

"See on esimene kord, kui sellist tüüpi rakett on Jeemenist välja lastud. Siiski on oluline märkida, et Iisraeli kaitseväe õhukaitsesüsteem suudab sellise laskemoonaga toime tulla," ütles ametnik.

Iisraeli kaitseekspertide sõnul oli rakett Iraani päritolu ning see sisaldas kolme eraldi lõhkepead, millest igaüks sisaldas klasterlaskemoona.

Kuigi rakett suudeti edukalt alla lasta, tähistab selle kasutamine tõsist eskalatsiooni. Iisraeli sõjalised strateegid väidavad, et sellise olukorra tõttu võib olla vaja korraldada ennetavaid rünnakuid Iraani vastu.

Uut tüüpi rakett kujutab Iisraeli õhukaitsesüsteemile tõsist väljakutset, kuna selle allalaskmiseks on vaja rohkem õhutõrjerakette — kahe asemel kaheksat —, mis maksavad aga kümneid miljoneid dollareid.

"Jeemen on varem olnud Iraani relvade katsepolügoon," ütles Iisraeli kaitseekspert, kellel on põhjalikud teadmised reedel toimunud rünnakust. "Selles juhtumis koosnes lõhkepea n-ö alamlaengutest: kolm lõhkepead, koos veel ühe komponendiga lõhkepeas, mis sisaldas kümneid klasterpomme, mis sihtmärgile tabamisel laiali paiskuvad."

"See on revolutsiooniline relv konfliktis Iisraeliga, kus peamine väljakutse on läbimurre õhukaitsesüsteemist," lisas ta.

"Tavaliselt nõuab ballistilise raketi tõrjumine vähemalt kahte tõrjeraketti. Kui tegemist on lõhkepeaga, mis eraldub, peaks Iisrael välja laskma umbes kaheksa tõrjeraketti, et hävitada Iraani lõhkepea, mis on jagunenud," rääkis ekspert.

Viimase Iisraeli ja Iraani tulevahetuse ajal arvati, et Iisraelil hakkasid õhutõrjeraketid otsa saama ning riik pidi tugevalt toetuma USA abile, et kaitsta end Iraani rünnakute eest. Sellegipoolest jõudis suur hulk Iraani rakette õhutõrjest läbi ja tabas nii tsiviil- kui ka sõjalist taristut.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Telegraph

