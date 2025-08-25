Eesti uueks suursaadikuks Rootsis saab Margus Laidre

Sama käskkirjaga kutsus president tagasi senise suursaadiku Toomas Luki.

Margus Laidre on kogenud diplomaat ja tunnustatud ajaloolane.

Ta on olnud ka varem suursaadik Rootsis. Hiljem ka Saksamaal, Vatikanis Püha Tooli juures, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis, Soomes ning Venemaal.

Ta on töötanud välisministeeriumi poliitikaosakonna peadirektorina ning presidendi välisnõunikuna.

Ajaloolasena on ta avaldanud mitmeid monograafiad ja raamatud.