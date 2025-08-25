X!

Riigikantselei kuulutas välja konkursi riigiarhivaari kohale

Eesti
Rahvusarhiiv
Rahvusarhiiv
Eesti

Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutas välja avaliku konkursi riigiarhivaari ametikohale. Senine juht on olnud ametis 25 aastat.

Rahvusarhiivi juhi peamised lahendamist vajavad probleemid lähiaastatel on riigikantselei sõnul kesksete arhiivihaldussüsteemide uuendamine ja lõimimine viisil, mis pakub mugavat kasutajakogemust kõikidele osapooltele ning rahvusarhiivi avatuse jätkuv suurendamine läbi kogukondliku koostöö laiendamise ja avalikkusele suunatud tegevuste pakkumise.

Kandidaadil peab olema magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase; vähemalt viieaastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemus; inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel; ning kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistatud on kandidaat, kellel on eelnev töökogemus arhiivindusvaldkonna arendamisel ja juhtimisel ning tippjuhina töötamise kogemus.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Avaldusi oodatakse 10. septembrini.

Senine riigiarhivaar Priit Pirsko on olnud ametis veerandsada aastat. 11. aprillil 2000 nimetas valitsus ta riigiarhivaari kohusetäitjaks alates 14. aprillist 2000. 24. oktoobril 2000 nimetas valitsus ta samast päevast viieks aastaks riigiarhivaariks. Pirsko kinnitati samasse ametisse ka 2005., 2010., 2015. ja 2020. aastal.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:42

Arvustus. Isa ja poja ballaad – viljakandva õunapuu tüve najal

10:36

Riigikantselei kuulutas välja konkursi riigiarhivaari kohale

10:34

Peterburi tee remont Tallinnas algab septembri teises pooles

10:23

Madridi Real sai kindla võidu Real Oviedo üle

10:16

Yle: Ukraina droonirünnakud on põhjustanud Venemaal bensiininappuse

10:03

Uuring: mandrite kuivamine tõstab merepinda rohkem kui jää sulamine

09:52

Teadlased tegid suhkrust aku

09:46

Denis Grabe US Openi ajalooline medal jäi vaid ühe võidu kaugusele

09:30

Raadiouudised (25.08.2025 09:00:00)

09:20

Tiitlikaitsja Sabalenka pääses New Yorgis edasi

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

24.08

Sõja 1278. päev: Ukraina ründas droonidega Ust-Luga naftaterminali Uuendatud

24.08

PPA jälgis Peipsi kohal alla kukkunud drooni

24.08

WSJ: USA takistab Kiievil Venemaa ründamist kaugmaarakettidega

23.08

Stubb: Putin tegi Ukrainat rünnates lähiajaloo suurima geopoliitilise vea

24.08

Ironmani poolpikal distantsil jäid võidud Eestisse

24.08

Lavrov süüdistas lääneriike Ukraina rahuläbirääkimiste blokeerimises

07:44

EISA nõukogu kutsus Aare Järvani juhatusest tagasi

23.08

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenhadl, naiste seas võidutses Krain

24.08

WP: Trump plaanib saata rahvuskaardi Chicagosse

04:57

Tervise- ja sotsiaalsüsteemi liitmise plaan kogub kriitikat

ilmateade

loe: sport

10:23

Madridi Real sai kindla võidu Real Oviedo üle

09:46

Denis Grabe US Openi ajalooline medal jäi vaid ühe võidu kaugusele

09:20

Tiitlikaitsja Sabalenka pääses New Yorgis edasi

08:45

Djokovic alustas USA lahtistel võidukalt

loe: kultuur

10:42

Arvustus. Isa ja poja ballaad – viljakandva õunapuu tüve najal

08:00

Minu elu muutnud raamat | Valdur Mikita ja "Taevapõdra rahvaste meelest ehk juttu boreaalsest hoiakust"

24.08

Pildid: Otepää lähistel asuv Lauda Galerii avas uue galeriihoone

24.08

ETV2 teemaõhtu tähistab Ukraina iseseisvuspäeva

loe: eeter

09:17

Händler: näitusekoera edu algab kasvataja ja omaniku kodusest tööst

24.08

ETV2 teemaõhtu tähistab Ukraina iseseisvuspäeva

24.08

16-aastane viiuldaja Anna Katarina Tralla: kui hommikul ärkan, siis juba mõtlen, et võiks harjutada

23.08

Kaarel Kuurmaa: Arvo Pärdi filmimuusika on olnud kultuuriliselt peidus

Raadiouudised

24.08

Ameerikas annavad kohalikud märku, et ei ole Ukrainat unustanud

24.08

Sibulad on tänavu küll väikesed, kuid neid on rohkelt

24.08

Kasside kiibistamise eelnõu jõuab riigikokku tõenäoliselt sügisel

24.08

Hispaania teeteo vastu aitavad elektritara, linnud ja pilsner

24.08

Päevakaja (24.08.2025 18:00:00)

24.08

Ilm püsib jahe ja vihmane ka tuleval nädalal

23.08

Tallinna ja Tartu üürikorterite hinnad on tudengite saabumisel taas tõusnud

23.08

Kolmandik Eesti eakatest on kogenud vägivalda

23.08

Portugali valitsust süüdistatakse metsapõlengute ohu alahindamises

23.08

Tartus Kogo galeriis avati Poola kunstniku Pawel Matyszewski näitus „Ajutised kehad“

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo