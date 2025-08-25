Riigikantselei kuulutas välja konkursi riigiarhivaari kohale

Rahvusarhiivi juhi peamised lahendamist vajavad probleemid lähiaastatel on riigikantselei sõnul kesksete arhiivihaldussüsteemide uuendamine ja lõimimine viisil, mis pakub mugavat kasutajakogemust kõikidele osapooltele ning rahvusarhiivi avatuse jätkuv suurendamine läbi kogukondliku koostöö laiendamise ja avalikkusele suunatud tegevuste pakkumise.

Kandidaadil peab olema magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase; vähemalt viieaastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemus; inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel; ning kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistatud on kandidaat, kellel on eelnev töökogemus arhiivindusvaldkonna arendamisel ja juhtimisel ning tippjuhina töötamise kogemus.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Avaldusi oodatakse 10. septembrini.

Senine riigiarhivaar Priit Pirsko on olnud ametis veerandsada aastat. 11. aprillil 2000 nimetas valitsus ta riigiarhivaari kohusetäitjaks alates 14. aprillist 2000. 24. oktoobril 2000 nimetas valitsus ta samast päevast viieks aastaks riigiarhivaariks. Pirsko kinnitati samasse ametisse ka 2005., 2010., 2015. ja 2020. aastal.