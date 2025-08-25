X!

Riik seadis esmakordselt KIK-ile asutaja ootused

Eesti
Mets
Mets Autor/allikas: Karin Koppel
Eesti

Kliimaministeerium kehtestas keskkonnainvesteeringute keskusele (KIK) esmakordselt asutaja ootused ning nimetas sihtasutusele uue nõukogu. Ootustega seati KIK-ile ka konkreetsed tulemusmõõdikud.

Asutaja ootustes sõnastatakse riigi pikaajalised eesmärgid KIK-ile kui kliimaministeeriumi peamisele partnerile keskkonna valdkonna projektide elluviimisel.

Dokumendi järgi on KIK kompetentsikeskus, mis suunab vahendeid energeetikasse, ringmajandusse, metsandusse, elurikkusesse ja transporti. Samuti seatakse sihtasutusele konkreetsed tulemusmõõdikud nii kliendi- ja töötajate rahulolu, tegevuse efektiivsuse kui ka finantsilise jätkusuutlikkuse osas.

Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Suti sõnul annavad asutaja ootused KIKi tegevusele selgema raami ja sihi, et iga euro oleks investeeritud maksimaalse positiivse keskkonnamõjuga projektidesse.

Ootustes öeldakse, et KIK on uute algatuste käivitaja, kuid ei sisalda poliitika kujundamist. Samuti on ootuseks, et KIK säilitab vähese bürokraatia, rakendab palju digilahendusi ning tegutseb kiirelt projektide käivitamisel ja elluviimisel.

Konkreetsema eesmärgina pannakse KIK-ile Eesti osaluse suurendamine Euroopa Liidu kesksetes rahastusprogrammides toetuste taotlemisel, et tuua Eestisse täiendavaid ressursse keskkonna- ja kliimavaldkonna arendamiseks.

Samuti peab KIK kaasama täiendavaid partnereid ja erasektori rahastusvõimalusi, töötades selleks välja sobivaid rakendusviise.

KIK peab ka tagama keskkonnakahjustuste heastamiseks vajalike tööde rahastamise selleks ette nähtud sihtotstarbeliste vahendite ulatuses, et vähendada keskkonnakahju mõju.

Finantseesmärkidena on dokumendis kirjas lause, et kuigi kasumi teenimine ei ole riigi sihtasutuse tegevuseesmärk, tuleb sihtasutusel tegutseda
kuluefektiivselt talle eesmärkide saavutamiseks eraldatud ressurssidega ning viie aasta perspektiivis tuleb hoida põhitegevuse kulude kasv väiksem põhitegevuse tulude kasvust.

Riskide võtmisel tuleb KIK-il hoida konservatiivset lähenemist, seisab asutaja ootustes. Keskpikas perspektiivis peavad KIK-i tegevuskulud olema
tuludega kaetud.

Seatakse konkreetsed tulemusmõõdikud

KIK-i vahendatavate toetuste ja elluviidavate projektide tulemuslikkust mõõdetakse mõjunäitajate kaudu, mille sihttasemed fikseeritakse kas toetuse andmise tingimustes või muudes lepingutes. Lisaks seatakse KIK-ile tegevus- ja finantseesmärgid, mille täpsemad sihttasemed kinnitatakse igaks järgnevaks aastaks KIK nõukogu poolt.

Näiteks mõõdetakse, kas KIK on avanud taotlusvoorud ja menetlenud taotlused tähtaegselt vastavalt kehtivatele õigusaktidele 100 protsendi ulatuses ning kas KIK on teostanud kalendriaasta lõikes toetuste kohustustega katmise vähemalt 90 protsendi ulatuses planeeritud täitmisest.

Laenukahjude suurus peab jääma alla kahe protsendi.

Järgmine KIK-i tegevuse kaardistus tehakse 2027. aasta esimeses kvartalis ning edaspidi toimub see regulaarselt iga kolme aasta järel. Asutaja ootuste ja tulemusmõõdikute täitmise seire toimub iga-aastaselt majandusaasta aruande kinnitamisega.
Riigi seatavate eesmärkide täitmise eest vastutavad sihtasutuse nõukogu ja juhatus. Erinevate eesmärkide tasakaalustamise eest vastutab sihtasutuse nõukogu.

KIK-i uude nõukogusse määrati Merike Saks, Margot Roose, Hannes Tamjärv, Külli Tammur ja Renaldo Mändmets. Uue nõukogu koosseisu volitused algavad 1. septembrist.

Toimetaja: Marko Tooming

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:29

Peking: Hiina ei kavatse saata Ukrainasse rahuvalvajaid

13:20

Eesti noorterekordit nihutanud Lessing: sain korraliku kogemuse

13:15

Eesti uueks suursaadikuks Rootsis saab Margus Laidre Uuendatud

13:10

Norra kahekordistab oma vägesid uue Arktika brigaadi loomisega

13:10

"Vooluga kaasa" tegijad toovad Eestisse oma Oscari

13:09

Üle 100 000 inimese jäi Kopenhaagenis ilma elektrita

13:00

Koolides on puudus nii emakeele- kui võõrkeeleõpetajatest

13:00

Meelis Oidsalu: jõu kasutamise selged reeglid kaitsevad ka jõu kasutajat

12:58

Vikerraadio toob noorte kuulajateni kaks uut audioraamatut

12:54

Medvedev korraldas USA lahtistel korraliku kaose

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

24.08

Sõja 1278. päev: Ukraina ründas droonidega Ust-Luga naftaterminali Uuendatud

24.08

PPA jälgis Peipsi kohal alla kukkunud drooni

07:44

EISA nõukogu kutsus Aare Järvani juhatusest tagasi

24.08

Ironmani poolpikal distantsil jäid võidud Eestisse

11:20

Kliimaministeerium suunas maapiirkonna elamutoetuse raha ametnike palkadeks

24.08

Lavrov süüdistas lääneriike Ukraina rahuläbirääkimiste blokeerimises

10:16

Yle: Ukraina droonirünnakud on põhjustanud Venemaal bensiininappuse

23.08

Stubb: Putin tegi Ukrainat rünnates lähiajaloo suurima geopoliitilise vea

09:05

Merz: heaoluriik ei ole Saksamaal enam jätkusuutlik

24.08

WSJ: USA takistab Kiievil Venemaa ründamist kaugmaarakettidega

ilmateade

loe: sport

13:20

Eesti noorterekordit nihutanud Lessing: sain korraliku kogemuse

12:54

Medvedev korraldas USA lahtistel korraliku kaose

12:10

Juventus alustas uut hooaega võidu ja punasega

11:41

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile

loe: kultuur

13:10

"Vooluga kaasa" tegijad toovad Eestisse oma Oscari

12:47

Pildid: ERSO ja Viimsi Artium avasid ühiselt hooaja

10:58

Ilmar Raag: Ukraina peab vastu senikaua, kuni on vabatahtlikke

10:42

Arvustus. Isa ja poja ballaad – viljakandva õunapuu tüve najal

loe: eeter

12:58

Vikerraadio toob noorte kuulajateni kaks uut audioraamatut

12:47

ETV 70 arhiivipärlid | "ETV 60"

10:58

Ilmar Raag: Ukraina peab vastu senikaua, kuni on vabatahtlikke

09:17

Händler: näitusekoera edu algab kasvataja ja omaniku kodusest tööst

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (25.08.2025 12:00:00)

11:30

Kutsehariduskeskustesse on sellel aastal rekordarv kandideerijaid

11:20

Isamaa ja Keskerakond lähevad tänavustel KOV-valimistel Märjamaal välja erakonna nimekirjaga

11:10

Sillamäe staadioni ehitus läheb edasi vaatamata omanikujärelevalve puudumisele

09:30

Raadiouudised (25.08.2025 09:00:00)

24.08

Ameerikas annavad kohalikud märku, et ei ole Ukrainat unustanud

24.08

Sibulad on tänavu küll väikesed, kuid neid on rohkelt

24.08

Kasside kiibistamise eelnõu jõuab riigikokku tõenäoliselt sügisel

24.08

Hispaania teeteo vastu aitavad elektritara, linnud ja pilsner

24.08

Päevakaja (24.08.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo