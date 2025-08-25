Üle 100 000 inimese jäi Kopenhaagenis ilma elektrita

Suuremahuline elektrikatkestus tabas Kopenhaagenit, Frederiksbergi ning mitmeid naaberlinnu, kirjutab DR elektrifirma Radius andmetele tuginedes.

Kokku kaotas elektri umbes 102 000 klienti Kopenhaagenis, Frederiksbergis ja teistes pealinna piirkonna omavalitsustes.

Radius teatas, et katkestus toimus ligi kell 10.20 hommikul ja selle põhjustas rike trafojaamas.

Samuti kustusid mitmed valgusfoorid Rødovres, Glostrupis, Ballerupis, Bagsværdis, Gentoftes ja Lyngbys.

Umbes tunni aja pärast sai enamik kliente elektri tagasi.

Viimased 11 000 klienti said voolu tagasi veidi pärast kella 11.30.

Ka pärast teateid, et ühendus on taastatud, leidus tänaval kustunud valgusfoore. Ei ole teada, kas see see tingitud elektrikatkestusest.

Ka ostukeskused olid katkestuse ajal vooluta.