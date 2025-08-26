Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Ossinovski, Roose, Järvan

Pressikonverentsil räägitakse muudatustest Tallinna linna ettevõtlusvaldkonnas, Tallinna tasulise parkimisteenuse osutaja vahetusest ning ühistranspordikorralduse muudatustest septembris.

Tallinna linnavalitsuse istungijärgsel pressikonverentsil osalevad teisipäeval linnapea Jevgeni Ossinovski ning abilinnapead Margot Roose ja Kristjan Järvan. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

