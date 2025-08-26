Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Ossinovski, Roose, Järvan
Tallinna linnavalitsuse istungijärgsel pressikonverentsil osalevad teisipäeval linnapea Jevgeni Ossinovski ning abilinnapead Margot Roose ja Kristjan Järvan. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Pressikonverentsil räägitakse muudatustest Tallinna linna ettevõtlusvaldkonnas, Tallinna tasulise parkimisteenuse osutaja vahetusest ning ühistranspordikorralduse muudatustest septembris.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi