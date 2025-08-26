X!

Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Ossinovski, Roose, Järvan

Eesti
Margot Roose Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil
Margot Roose Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Tallinna linnavalitsuse istungijärgsel pressikonverentsil osalevad teisipäeval linnapea Jevgeni Ossinovski ning abilinnapead Margot Roose ja Kristjan Järvan. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Pressikonverentsil räägitakse muudatustest Tallinna linna ettevõtlusvaldkonnas, Tallinna tasulise parkimisteenuse osutaja vahetusest ning ühistranspordikorralduse muudatustest septembris.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:25

Raadiouudised (26.08.2025 09:00:00)

09:18

Otse kell 10: Pevkur, Taro, kapo ja kaitsevägi julgeolekuolukorrast

09:11

Slämmivõitjad Kvitova ja Garcia lõpetasid USA lahtistel karjääri

08:54

Kehtiv kirjastussüsteem teeb ülikoolidest artiklivabrikud

08:54

Galerii: president võõrustas saadikuid ja ütles välja Eesti järgmise välispoliitilise sihi

08:40

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:38

Taaramäe võidutses Türgis, Suppi pälvis Prantsusmaal võidu

08:35

Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Ossinovski, Roose, Järvan

08:34

Eva Luigas: praegu on hea aeg salatit ja redist külvata

08:21

Trump vallandas Föderaalreservi nõukogu liikme

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

25.08

Kliimaministeerium suunas maapiirkonna elamutoetuse raha ametnike palkadeks

25.08

Oma imiku tapnud naine jäi lõplikult süüdi

25.08

Yle: Ukraina droonirünnakud on põhjustanud Venemaal bensiininappuse

25.08

Peterburi tee remont Tallinnas algab septembri teises pooles Uuendatud

25.08

Venemaa heaks luuramises kahtlustatav kaubalaev on teel Vaasa sadamasse

25.08

EISA nõukogu kutsus Aare Järvani juhatusest tagasi

25.08

EISA-t ootavad suured muutused tegevustes ja juhtimises

25.08

Merz: heaoluriik ei ole Saksamaal enam jätkusuutlik

24.08

Sõja 1278. päev: Ukraina ründas droonidega Ust-Luga naftaterminali

25.08

Valguskaabli ühenduste rajamine maapiirkondades pole osutunud tulemuslikuks

ilmateade

loe: sport

09:11

Slämmivõitjad Kvitova ja Garcia lõpetasid USA lahtistel karjääri

08:38

Taaramäe võidutses Türgis, Suppi pälvis Prantsusmaal võidu

08:05

TÄNA | "Võimlas" räägitakse korvpalli EM-ist, rattaspordist ja Ironmanist

25.08

Maailma kuues reket langes kodusel slämmiturniiril maratonmängu järel auti

loe: kultuur

25.08

Celine Songi "Materialistid" kogus avanädalavahetusel üle 6500 külastuse

25.08

Galerii: rahvusooper Estonias toimus iga-aastane teatrilaat

25.08

Mari Peegel: riik võiks näha ka popkontserti majanduse mootorina

25.08

Keelesäuts. Papid-mammid ritta, üks, kaks, kolm!

loe: eeter

08:34

Eva Luigas: praegu on hea aeg salatit ja redist külvata

25.08

Pille Petersoo: suvikõrvitsamoosile annavad särtsaka maitse sidrun ja laim

25.08

Vikerraadio toob noorte kuulajateni kaks uut audioraamatut

25.08

ETV 70 arhiivipärlid | "ETV 60"

Raadiouudised

25.08

Päevakaja (25.08.2025 18:00:00)

25.08

EISA teeb juhtimises ja tegevuses ümberkorraldusi

25.08

Riik tahab tulevast aastast Pärnumaa kalurite kalapüüniste arvu vähendada

25.08

Tartu erakool TERA avas gümnaasiumiosa

25.08

Sagedusreservide turg on volatiilne ja läbipaistmatu, samas pole ükski rikkumine kinnitust leidnud

25.08

Raadiouudised (25.08.2025 15:00:00)

25.08

Norra kahekordistab oma vägesid uue Arktika brigaadi loomisega

25.08

Koolides on puudus nii emakeele- kui võõrkeeleõpetajatest

25.08

Raadiouudised (25.08.2025 12:00:00)

25.08

Kutsehariduskeskustesse on sellel aastal rekordarv kandideerijaid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo