X!

Swedbanki endine peakontor Liivalaia tänaval saab uued omanikud

Majandus
Swedbanki endine peakontor Liivalaia tänaval.
Swedbanki endine peakontor Liivalaia tänaval. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Swedbank kolis tänavu oma peakontori uude Arteri kvartalisse ning müüs vana peakontori Liivalaia tänaval maha. Büroohoone uus omanik on Eesti ettevõtjatele kuuluv OÜ Prategli Invest.

Ehitusleht kirjutas, et kuigi Swedbank ei saa veel öelda, kellele müüdi 22 500 ruutmeeri jagu büroopinda, näitab kinnistusraamat, et juuli alguses on Liivalaia 8/12 kinnistule lisatud eelmärge omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks osaühingu Prategli Invest kasuks.

Äriregistri andmetel on selle ettevõtte tegelikud kasusaajad Ahti Meriniit, Ivar Valdmaa ja Toomas Linamäe. Ivar Valdma kinnitas ERR-ile, et eelleping on Swedbankiga sõlmitud. Ta lisas, et esialgu plaanitakse hoone välja rentida, mitte maha lammutada.

Swedbank juht Olavi Lepp on öelnud, et Liivalaia tänaval asuvad büroohooned on jäänud pangale väikeseks ning ka oma aja ära elanud. Algselt plaanis pank oma peakontori kolida Hipodroomi kvartalisse, kuid selle valmimine venis. Seetõttu otsustas Swedbank 2023. aastal Arteri kvartali kasuks.

Prategli Invest on kinnisvara haldav ettevõte, kellele kuulub 42 kinnistut, mille seas on näiteks endised ETK laod Nõmmel, tootmisala Põhja-Tallinnas, aga ka kinnistuid Pärnus ja Kuressaares.

Ettevõte on tegutsenud aastast 2001 ja põhitegevuseks on kinnisvarasse investeerimine ja oma kinnisvara haldamine. 2023. aastal oli ettevõtte müügikäive üle 9,7 miljoni euro ja kasum ligi 7,5 miljonit eurot. 2024. aasta käibeks kujunes emaettevõttes 9,2 miljonit eurot ning puhaskasumiks 3,83 miljonit eurot.

Möödunud aastal omandati ka 90-protsendiline osalus OÜs Eesti Kraanavabrik, mille tegevusalaks on tõste- ja teisaldusseadmete tootmine, paigaldus ja hooldus.

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:59

Rallimehed valmistuvad Paraguay teedeks: kõik alustavad nullist

13:57

Tallinn kehtestas USA saatkonna uue kompleksi detailplaneeringu

13:55

Swedbanki endine peakontor Liivalaia tänaval saab uued omanikud

13:50

Eesti eksperdid tunnevad muret Venemaa digirünnakute pärast

13:48

Följeton. Ma ei ole droon, ma olen parajalt paks mees

13:38

Rahvastikuteadlane: inimesed soovivad väiksemaid peresid Uuendatud

13:25

Rahandusministeerium prognoosib tuleva aasta hinnakasvuks 3,5 protsenti

13:24

Liis Varese kestvus-performance loob Tütar galeriisse koreograafilise ruumi

13:21

Tammeka naiskond kogus heategevuseks üle 10 000 euro

12:58

Signe Riisalo: perepoliitika peab toetama neid, kes soovivad lapsi saada

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

10:21

Põllumees leidis Eesti territooriumilt ründedrooni tükid

25.08

Kliimaministeerium suunas maapiirkonna elamutoetuse raha ametnike palkadeks

25.08

Oma imiku tapnud naine jäi lõplikult süüdi

12:53

Kohalik elanik: kuulsin midagi üle maja lendamas ja seejärel plahvatust Uuendatud

25.08

Venemaa heaks luuramises kahtlustatav kaubalaev on teel Vaasa sadamasse

25.08

Yle: Ukraina droonirünnakud on põhjustanud Venemaal bensiininappuse

25.08

Peterburi tee remont Tallinnas algab septembri teises pooles Uuendatud

25.08

Tundmatu drooni Eesti õhuruumi sattudes oleks õhku tõusnud NATO hävitajad

25.08

Valguskaabli ühenduste rajamine maapiirkondades pole osutunud tulemuslikuks

25.08

Durejko: sagedusturu raha liigub praegu suures osas Leetu

ilmateade

loe: sport

13:59

Rallimehed valmistuvad Paraguay teedeks: kõik alustavad nullist

13:21

Tammeka naiskond kogus heategevuseks üle 10 000 euro

12:42

Šiauliai alistas Komissarovi iluvärava toel otsese konkurendi

12:37

Ida-Virumaa malehooaja avab Avo Pusti mälestusturniir

loe: kultuur

13:24

Liis Varese kestvus-performance loob Tütar galeriisse koreograafilise ruumi

12:26

Anu Viltrop ja Marleen Viidul: miks me seda muuseumit ikkagi kinni ei pane?

11:30

Galerii: Vanemuises tähistati lavastaja Georg Malviuse 80. sünnipäeva

11:08

Flow Rea trio avaldas debüütalbumi "Pulse"

loe: eeter

11:14

Tõnu Talvi: karu eest hoiatav silt metsas tekitab kõhedust looduse ees

09:45

Koolirütmi sisseelamisel saab vanem last toetada kuulates ja tunnustades

08:34

Eva Luigas: praegu on hea aeg salatit ja redist külvata

25.08

Pille Petersoo: suvikõrvitsamoosile annavad särtsaka maitse sidrun ja laim

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (26.08.2025 12:00:00)

10:30

Justiitsminister otsib notaritasude tõstmises tasakaalupunkti

10:10

Soome valitsus plaanib eelarves veel miljard eurot kokku hoida

10:00

Eestis kogutakse kokku vaid veerand ostetud väikeelektroonika seadmetest

09:25

Raadiouudised (26.08.2025 09:00:00)

25.08

Päevakaja (25.08.2025 18:00:00)

25.08

EISA teeb juhtimises ja tegevuses ümberkorraldusi

25.08

Riik tahab tulevast aastast Pärnumaa kalurite kalapüüniste arvu vähendada

25.08

Tartu erakool TERA avas gümnaasiumiosa

25.08

Sagedusreservide turg on volatiilne ja läbipaistmatu, samas pole ükski rikkumine kinnitust leidnud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo