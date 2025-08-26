Swedbanki endine peakontor Tallinnas saab uued omanikud

Swedbank kolis tänavu oma Eesti peakontori Tallinnas Arteri kvartalisse ning müüs vana peakontori Liivalaia tänaval. Büroohoone uus omanik on Eesti ettevõtjatele kuuluv OÜ Prategli Invest.

Ehitusleht kirjutas, et kuigi Swedbank ei saa veel öelda, kellele müüdi 22 500 ruutmeeri jagu büroopinda, näitab kinnistusraamat, et juuli alguses on Liivalaia 8/12 kinnistule lisatud eelmärge omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks osaühingu Prategli Invest kasuks.

Äriregistri andmetel on selle ettevõtte tegelikud kasusaajad Ahti Meriniit, Ivar Valdmaa ja Toomas Linamäe. Ivar Valdma kinnitas ERR-ile, et eelleping on Swedbankiga sõlmitud. Ta lisas, et esialgu plaanitakse hoone välja rentida, mitte maha lammutada.

Swedbank juht Olavi Lepp on öelnud, et Liivalaia tänaval asuvad büroohooned on jäänud pangale väikeseks ning ka oma aja ära elanud. Algselt plaanis pank oma peakontori kolida Hipodroomi kvartalisse, kuid selle valmimine venis. Seetõttu otsustas Swedbank 2023. aastal Arteri kvartali kasuks.

Prategli Invest on kinnisvara haldav ettevõte, kellele kuulub 42 kinnistut, mille seas on näiteks endised ETK laod Nõmmel, tootmisala Põhja-Tallinnas, aga ka kinnistuid Pärnus ja Kuressaares.

Ettevõte on tegutsenud aastast 2001 ja põhitegevuseks on kinnisvarasse investeerimine ja oma kinnisvara haldamine. 2023. aastal oli ettevõtte müügikäive üle 9,7 miljoni euro ja kasum ligi 7,5 miljonit eurot. 2024. aasta käibeks kujunes emaettevõttes 9,2 miljonit eurot ning puhaskasumiks 3,83 miljonit eurot.

Möödunud aastal omandati ka 90-protsendiline osalus OÜs Eesti Kraanavabrik, mille tegevusalaks on tõste- ja teisaldusseadmete tootmine, paigaldus ja hooldus.