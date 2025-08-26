X!

Swedbanki endine peakontor Tallinnas saab uued omanikud

Majandus
Swedbanki endine peakontor Liivalaia tänaval.
Swedbanki endine peakontor Liivalaia tänaval. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Swedbank kolis tänavu oma Eesti peakontori Tallinnas Arteri kvartalisse ning müüs vana peakontori Liivalaia tänaval. Büroohoone uus omanik on Eesti ettevõtjatele kuuluv OÜ Prategli Invest.

Ehitusleht kirjutas, et kuigi Swedbank ei saa veel öelda, kellele müüdi 22 500 ruutmeeri jagu büroopinda, näitab kinnistusraamat, et juuli alguses on Liivalaia 8/12 kinnistule lisatud eelmärge omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks osaühingu Prategli Invest kasuks.

Äriregistri andmetel on selle ettevõtte tegelikud kasusaajad Ahti Meriniit, Ivar Valdmaa ja Toomas Linamäe. Ivar Valdma kinnitas ERR-ile, et eelleping on Swedbankiga sõlmitud. Ta lisas, et esialgu plaanitakse hoone välja rentida, mitte maha lammutada.

Swedbank juht Olavi Lepp on öelnud, et Liivalaia tänaval asuvad büroohooned on jäänud pangale väikeseks ning ka oma aja ära elanud. Algselt plaanis pank oma peakontori kolida Hipodroomi kvartalisse, kuid selle valmimine venis. Seetõttu otsustas Swedbank 2023. aastal Arteri kvartali kasuks.

Prategli Invest on kinnisvara haldav ettevõte, kellele kuulub 42 kinnistut, mille seas on näiteks endised ETK laod Nõmmel, tootmisala Põhja-Tallinnas, aga ka kinnistuid Pärnus ja Kuressaares.

Ettevõte on tegutsenud aastast 2001 ja põhitegevuseks on kinnisvarasse investeerimine ja oma kinnisvara haldamine. 2023. aastal oli ettevõtte müügikäive üle 9,7 miljoni euro ja kasum ligi 7,5 miljonit eurot. 2024. aasta käibeks kujunes emaettevõttes 9,2 miljonit eurot ning puhaskasumiks 3,83 miljonit eurot.

Möödunud aastal omandati ka 90-protsendiline osalus OÜs Eesti Kraanavabrik, mille tegevusalaks on tõste- ja teisaldusseadmete tootmine, paigaldus ja hooldus.

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:20

SDE juhatus: valitsus peab lõpetama vastutustundetu eelarvepoliitika

07:13

WSJ: Exxon pidas Rosneftiga Venemaale naasmiseks salakõnelusi

06:52

Reitingud: erakondade toetus püsib stabiilsena

05:50

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 130 lahingut

04:55

EOK kaalub suurhalli asukohaks Suur-Sõjamäe piirkonda Tallinnas

26.08

Saarma aitas Pardubice Tšehhi karikavõistlustel 1/16-finaali

26.08

Eestlased näitasid jahilaskmise MM-il kõrget taset

26.08

Rannula EM-i eelõhtul: liiga elevile minna ei tohi

26.08

Jürgen Henn olulise ründaja puudumisest: tal on keeruline seis põlvega

26.08

ETV spordisaade, 26. august

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.08

Põllumees leidis Eesti territooriumilt ründedrooni tükid

26.08

Kohalik elanik: kuulsin midagi üle maja lendamas ja seejärel plahvatust Uuendatud

26.08

Sõja 1280. päev: Ukraina ründas droonidega Krimmi raudteetaristut Uuendatud

26.08

Xi: Hiina ja Venemaa peaks koos maailmakorra ümber kujundama

26.08

SKA alustab septembris Vene pensionide väljamaksmist

26.08

Rahvastikuteadlane: inimesed soovivad väiksemaid peresid Uuendatud

25.08

Kliimaministeerium suunas maapiirkonna elamutoetuse raha ametnike palkadeks

26.08

Sünoptik: septembri algus võib tuua veel viivuks suvesooja

26.08

Swedbanki endine peakontor Tallinnas saab uued omanikud

26.08

Michal: eelarveprognoosi järgi jääb 800 miljonit üle

ilmateade

loe: sport

26.08

Saarma aitas Pardubice Tšehhi karikavõistlustel 1/16-finaali

26.08

Eestlased näitasid jahilaskmise MM-il kõrget taset

26.08

Rannula EM-i eelõhtul: liiga elevile minna ei tohi

26.08

Jürgen Henn olulise ründaja puudumisest: tal on keeruline seis põlvega

loe: kultuur

26.08

Tiia Kõnnussaar: me ei tohiks karta, et raamatud on laste jaoks liiga keerulised

26.08

Purga: majandusprognoos soosib palgatõusu kultuuri- ja spordivaldkonnas

26.08

Draamateater avab 106. hooaja Semperi ja Ojasoo lavastusega "Kuningas Ubu"

26.08

Liis Vares nelja-päevasest kestvusetendusest: see on ruumi dokumentatsioon Uuendatud

loe: eeter

26.08

Tiia Kõnnussaar: me ei tohiks karta, et raamatud on laste jaoks liiga keerulised

26.08

Meelelahutaja Kaarel Tuvike: oma tõelise kire leidsin tänu tülile Irdiga

26.08

Tõnu Talvi: karu eest hoiatav silt metsas tekitab kõhedust looduse ees

26.08

Koolirütmi sisseelamisel saab vanem last toetada kuulates ja tunnustades

Raadiouudised

26.08

Purga: kultuuritöötajate palga suhtes võib olla mõõdukalt optimistlik

26.08

Päevakaja (26.08.2025 18:00:00)

26.08

Elva vallas leiti põllult ründedrooni tükid

26.08

Rahandusministeerium prognoosib tuleva aasta hinnakasvuks 3,5 protsenti

26.08

Sotsiaalministeerium pakkus välja mitu poliitikameedet sündimuse suurendamiseks

26.08

Raadiouudised (26.08.2025 15:00:00)

26.08

Kohtla-Järvel korruptsiooniskandaalis on kolmele isikule esitatud süüdistus

26.08

Kohalik elanik püüdis salvestusele alla kukkunud ründedrooni heli

26.08

Eesti eksperdid tunnevad muret Venemaa digirünnakute pärast

26.08

Raadiouudised (26.08.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo