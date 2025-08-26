Leedu Grinvest ostab Postimaja ja Apollo Plaza fondivalitseja

Taani Northern Horizon Capital leidis ostja oma Eesti kinnisvarfondivalitsejale tütarfirma Baltic Horizon Fondile. Selle ostavad fondi suurinvestorid, Leedu Grinvest. Fondi portfellis on muuhulgas Postimaja ja Apollo Plaza kinohoone.

Leedu Grinvest ostab ära fondivalitseja, mis on eesti FI poolt litsentseeritud ettevõte ja millel on õigus valitseda fonde, rääkis Baltic Horizon Fund fondijuht Tarmo Karotam. Ehk siis fond jätkab tegevust.

Karotame sõnul jätkab Leedu Grinvest, kui tehing teoks saab, pikajalise vaatega fondi valitsemist. "Kuna nad on fondis investorid, nad tahavad panustada fondi jätkusuutlikusse," rääkis Karotam.

"Nad tahavad, et fond jätkaks ja leiaks ka uusi üürnike ning anda oma panus fondi objektide täituvusele," märkis Karotam. Samuti ei ole välistatud, et fond mõne objekti ka müüks.

Kes oli tehingu initsaator, Karotam ütles, et ta ei tea ja tehingu maksumust pooled ei avalda.

Northern Horizon Capitali sõnul oli nende otsuse taga keskendumine koduturgudele.

"Northern Horizoni jaoks on tegemist strateegilise otsusega, mis võimaldab keskenduda suuremalt meie põhitegevusele ja juhtrollile Põhjamaade sotsiaalse infrastruktuuri investeeringutes," ütles Northern Horizon A/S grupi tegevjuht Christoffer Abramson.

Leping Northern Horizon Capitali fondivalitseja müümiseks sõlmiti 19. augustil ja vajab jõustumiseks finantsinspektsiooni luba. Grinvest oli juba varasemalt Baltic Horizon Fondi suurim osakuomanik, omades umbes 30 protsenti fondist. Kokku on Baltic Horizonil umbes 5000 investorit.

"Baltic Horizon Fond on viimase viie aasta jooksul seisnud silmitsi keeruliste väljakutsetega. Me võtame enda peale rolli rakendada oma teadmised, kapital ja energia Fondi uuteks arenguteks," ütles Antanas Anskaitis Grinvesti partnerite nimel. "Seetõttu ootame huviga aktiivset koostööd kõigi Fondi osapooltega kohe pärast tehingu lõppemist."

Baltic Horizon Fundi varad Eestis on Apollo Plaza kino ja Postimaja kaubakeskus, hinnangulise koguväärtusega 35 miljonit eurot; Lincona keskus, väärtusega 13,1 miljonit eurot ja Pirita keskus, väärtusega 9,8 miljonit eurot.

Fondi ja selle varade juhtimine jätkub senisel kujul kuni tehingu lõpuleviimiseni – kogu tegevuse eest vastutab senine meeskond. Fondi juhtimismeeskonda planeeritud täiendused tehakse teatavaks pärast tehingu jõustumist.

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Grinvest on erainvesteerimisettevõte, mille huvid on seotud ärikinnisvara, transpordi ja infrastruktuuri valdkondadega.