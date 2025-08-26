X!

Leedu Grinvest ostab Postimaja ja Apollo Plaza fondivalitseja

Majandus
Tallinnas avati esimene Apollo meelelahutuskeskus
Tallinnas avati esimene Apollo meelelahutuskeskus Autor/allikas: Martin Dremljuga
Majandus

Taani Northern Horizon Capital leidis ostja oma Eesti kinnisvarfondivalitsejale tütarfirma Baltic Horizon Fondile. Selle ostavad fondi suurinvestorid, Leedu Grinvest. Fondi portfellis on muuhulgas Postimaja ja Apollo Plaza kinohoone.

Leedu Grinvest ostab ära fondivalitseja, mis on eesti FI poolt litsentseeritud ettevõte ja millel on õigus valitseda fonde, rääkis Baltic Horizon Fund fondijuht Tarmo Karotam. Ehk siis fond jätkab tegevust.

Karotame sõnul jätkab Leedu Grinvest, kui tehing teoks saab, pikajalise vaatega fondi valitsemist. "Kuna nad on fondis investorid, nad tahavad panustada fondi jätkusuutlikusse," rääkis Karotam.

"Nad tahavad, et fond jätkaks ja leiaks ka uusi üürnike ning anda oma panus fondi objektide täituvusele," märkis Karotam. Samuti ei ole välistatud, et fond mõne objekti ka müüks.

Kes oli tehingu initsaator, Karotam ütles, et ta ei tea ja tehingu maksumust pooled ei avalda.

Northern Horizon Capitali sõnul oli nende otsuse taga keskendumine koduturgudele.

"Northern Horizoni jaoks on tegemist strateegilise otsusega, mis võimaldab keskenduda suuremalt meie põhitegevusele ja juhtrollile Põhjamaade sotsiaalse infrastruktuuri investeeringutes," ütles Northern Horizon A/S grupi tegevjuht Christoffer Abramson.

Leping Northern Horizon Capitali fondivalitseja müümiseks sõlmiti 19. augustil ja vajab jõustumiseks finantsinspektsiooni luba. Grinvest oli juba varasemalt Baltic Horizon Fondi suurim osakuomanik, omades umbes 30 protsenti fondist. Kokku on Baltic Horizonil umbes 5000 investorit.

"Baltic Horizon Fond on viimase viie aasta jooksul seisnud silmitsi keeruliste väljakutsetega. Me võtame enda peale rolli rakendada oma teadmised, kapital ja energia Fondi uuteks arenguteks," ütles Antanas Anskaitis Grinvesti partnerite nimel. "Seetõttu ootame huviga aktiivset koostööd kõigi Fondi osapooltega kohe pärast tehingu lõppemist."

Baltic Horizon Fundi varad Eestis on Apollo Plaza kino ja Postimaja kaubakeskus, hinnangulise koguväärtusega 35 miljonit eurot; Lincona keskus, väärtusega 13,1 miljonit eurot ja Pirita keskus, väärtusega 9,8 miljonit eurot.

Fondi ja selle varade juhtimine jätkub senisel kujul kuni tehingu lõpuleviimiseni – kogu tegevuse eest vastutab senine meeskond. Fondi juhtimismeeskonda planeeritud täiendused tehakse teatavaks pärast tehingu jõustumist.

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Grinvest on erainvesteerimisettevõte, mille huvid on seotud ärikinnisvara, transpordi ja infrastruktuuri valdkondadega.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:26

Ukraina ründas droonidega Krimmi raudteetaristut Uuendatud

12:26

Anu Viltrop ja Marleen Viidul: miks me seda muuseumit ikkagi kinni ei pane?

12:25

Raadiouudised (26.08.2025 12:00:00)

12:06

Läti korvpalliliit on teinud koduse EM-i eel hiiglaslikke kulutusi

12:00

Leedu Grinvest ostab Postimaja ja Apollo Plaza fondivalitseja

11:54

Nisusaak sõltub õhulõhede jaotumisest lehe külgede vahel

11:50

Kaisa Jakobsoo: petitsioon ei võrdu enamasti tegeliku avaliku huviga

11:49

Kohalik elanik: kuulsin midagi üle maja lendamas ja seejärel plahvatust

11:45

SEB: pideva hinnatõusu ootus muutub isetäituvaks ennustuseks Uuendatud

11:35

Leedus muutub koalitsioon ja peaministriks saab Inga Ruginiene Uuendatud

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

ilmateade

loe: sport

12:06

Läti korvpalliliit on teinud koduse EM-i eel hiiglaslikke kulutusi

11:27

Vigastatud Mets ja Tamm jäävad koondisemängudest eemale

11:08

Alcaraz alustas USA lahtisi kindla võiduga, Skandinaavia tipud ka edasi

10:34

Crosskartide rallisprindi Paide etapi võitis Sten Oja

loe: kultuur

12:26

Anu Viltrop ja Marleen Viidul: miks me seda muuseumit ikkagi kinni ei pane?

11:30

Galerii: Vanemuises tähistati lavastaja Georg Malviuse 80. sünnipäeva

11:08

Flow Rea trio avaldas debüütalbumi "Pulse"

10:28

Tartus toimub kümnes Aparaaditehase festival

loe: eeter

11:14

Tõnu Talvi: karu eest hoiatav silt metsas tekitab kõhedust looduse ees

09:45

Koolirütmi sisseelamisel saab vanem last toetada kuulates ja tunnustades

08:34

Eva Luigas: praegu on hea aeg salatit ja redist külvata

25.08

Pille Petersoo: suvikõrvitsamoosile annavad särtsaka maitse sidrun ja laim

Raadiouudised

10:30

Justiitsminister otsib notaritasude tõstmises tasakaalupunkti

10:10

Soome valitsus plaanib eelarves veel miljard eurot kokku hoida

10:00

Eestis kogutakse kokku vaid veerand ostetud väikeelektroonika seadmetest

09:25

Raadiouudised (26.08.2025 09:00:00)

25.08

Päevakaja (25.08.2025 18:00:00)

25.08

EISA teeb juhtimises ja tegevuses ümberkorraldusi

25.08

Riik tahab tulevast aastast Pärnumaa kalurite kalapüüniste arvu vähendada

25.08

Tartu erakool TERA avas gümnaasiumiosa

25.08

Sagedusreservide turg on volatiilne ja läbipaistmatu, samas pole ükski rikkumine kinnitust leidnud

25.08

Raadiouudised (25.08.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo