Ukraina peaminister kinnitas, et tema vend elab sõja ajal välismaal

Välismaa
Ukraina peaminister Julia Svõrõdenko
Ukraina peaminister Julia Svõrõdenko Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ANDRII NESTERENKO
Ukraina peaminister Julija Svõrõdenko kinnitas Raadio Vaba Euroopa Ukraina teenistuse küsimustele vastates, et tema 37-aastane vend elab välismaal. Kiiev on aga keelanud 18–60-aastastel meestel riigist lahkuda ning riigi kaitsevägi on hädas uute teenistujate leidmisega.

Alates Venemaa täiemahulisest sissetungist 2022. aasta veebruaris on Kiiev keelanud 18–60-aastastel meestel riigist lahkuda.

Raadio Vaba Euroopa pöördus 25. augustil Kiievis toimunud üritusel Svõrõdenko poole ning küsis, kas vastab tõele, et tema vend Vitali lahkus sõja ajal Ukrainast.

Svõrõdenko vastas kõndimise ajal: "Ta ei lahkunud täiemahulise sõja ajal."

Kui temalt korduvalt küsiti, kas vend lahkus enne sõda ega ole tagasi tulnud, jättis silmanähtavalt ärritunud Svõrõdenko algul vastamata, kuid ütles lõpuks: "Ta elab välismaal."

Dokumendid näitavad, et tema vend Vitali Svõrõdenko üüris 2022. aasta augustis elukoha Londonis.

Kuigi peaministri kommentaarid ei viita ühelegi seaduserikkumisele, annab see juhtum hoogu Ukrainas käivatele aruteludele selle üle, kui õiglaselt kehtestatud reisipiiranguid rakendatakse, ning suurendab nõudmisi poliitilise läbipaistvuse järele.

Sõjaseisukord piirab välisreise

Sõjaseisukorra kehtestamine, mis piirab Ukraina meeste välisreise, on lahutanud peresid, seganud õpinguid, vähendanud töövõimalusi välismaal ning tekitanud pingeid piiriületuskohtades.

Ukraina meedia on kajastanud inimeste kaebusi selle kohta, et tavaliste kodanike ohverduste ja poliitilise eliidi perede privileegide vahel on nähtav lõhe.

Ukraina meedia on samuti teatanud, et reisikeeld on põhjustanud ebaseaduslike piiriületuste, võltsitud meditsiiniliste vabanduste ja altkäemaksu andmise sagenemise.

37-aastane Vitali Svõrõdenko, on endine Tšernihivi piirkonnanõukogu liige valitsevast Rahva Teenri erakonnast. Ta astus ametist tagasi enne Venemaa täiemahulist invasiooni 2022. aasta veebruaris. Tema hilisem kolimine Londonisse sai aga avalikuks ning teadete kohaselt pidas tema õde pidas seda võimalikuks takistuseks, kui teda eelmisel kuul peaministrikandidaadiks kaaluti.

Juhtumit kommenteerides ütles sõltumatu parlamendiliige Maryana Bezuhla, kes lahkus mullu Rahva Teenri parteist, et ametnikud peavad vastama ebamugavatele küsimustele, isegi kui nad ei vastuta oma sugulaste otsuste eest.

Ukraina seisab silmitsi sõdurite puudusega, mida põhjustavad deserteerimine ja madal värbamine.

Praegu võivad sõjaväkke kuuluda mehed alates 25. eluaastast. Riik on olnud vastumeelne selle piiri alandamise suhtes.

Ukraina parlament arutab praegu seaduseelnõu, mis lubaks alla 25-aastastel meestel välismaale reisida. Eelnõu toetajad ütlevad, et see leevendaks peredele avalduvat survet ning vähendaks noorte meeste arvu, kes üritavad riigist ebaseaduslikult lahkuda.

Pooldajate sõnul tekitab praegune üldine reisikeeld takistusi neile, kes soovivad seaduslikult välismaal õppida või töötada, ning soodustab ka korruptsiooni ja avalikku usaldamatust.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on kutsunud valitsust ja sõjaväge üles otsima võimalusi noortele kehtestatud piiriületuspiirangute leevendamiseks, ilma et see kahjustaks riigi sõjalist valmisolekut.

Svõrõdenko sai Ukraina peaministriks selle aasta 17. juulil.

39-aastane Svõrõdenko tõusis esile seoses Ukraina ja USA pingeliste läbirääkimistega haruldaste muldmetallide leppe üle, mis oleksid peaaegu rikkunud Kiievi suhted oma tähtsaima sõjalise liitlasega.

Mõni kuu enne Venemaa täiemahulist sissetungi 2022. aasta veebruaris nimetati Svõrõdenko juhtima Ukraina majandust. 

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Raadio Vaba Euroopa/RFE/RL

