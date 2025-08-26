X!

Kolmapäeval püsivad temperatuurid veel sügisesed

ilm
Foto: ERR
ilm

Kolmapäeval koondub meie ilma kujundava madalrõhkkonna kese Valge mere äärde. Samal ajal laieneb lõuna poolt Läänemere kohale kõrgrõhuhari ja pärsib Baltimaades sajupilvede arengut. Üksikuid vihmahooge siiski on.

Eelolev öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, enne südaööd on rannikul äikeseoht. Mitmel pool on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 5 kuni 9, rannikul kuni 12 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Paiguti on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 6 kuni 11, rannikul kuni 15 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s, Virumaa rannikul tuul tugevneb pärastlõunal. Sooja on 15 kuni 19 kraadi.

Õhtu on vahelduva pilvisusega. Mõnel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s, põhjarannikul tugevneb lääne- ja loodetuul 6-11, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 12 kuni 17 kraadi.

Järgnevatel päevadel jõuab Eestisse soojem õhk. Neljapäeval liigub üle maa läänest itta vihmahooge. Öösel on sooja 6 kuni 10, rannikul kuni 14, päeval 16 kuni 21 kraadi. Reede öö on sajuta, päeval laieneb saartelt üle mandri tihedam sajuala. Öö eelnevast veidi soojem, päev vihma tõttu jahedam.

Nädalavahetusel jääme jätkuvalt hoovihmapilvede teele, samas õhk soojeneb veel. Öösiti on sooja 10 kuni 16, päevasel ajal 17 kuni 23 kraadi.

Homme liigub üle Eesti vaid üksikuid hoovihmapilvi, päevamaksimumid jäävad veel 20 kraadist madalamale.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

