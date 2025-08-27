Moskvat varustav naftajuhe purunes teisipäeva õhtul toimunud plahvatuses, teatas väljaanne The Kyiv Independent viitega Ukraina sõjaväeluure (HUR) anonüümsele allikale ning mitmed sotsiaalmeedia kanalid. Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 130 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski ja Lõmani suunal.

Oluline Ukraina sõjas kolmapäeval, 27. augustil kell 12.58:

- Levivad teated Moskvat varustava naftajuhtme purunemisest plahvatuses;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 130 lahingut;

- Witkoff kohtub sel nädalal New Yorgis Ukraina ametnikega;

- Ukraina õhutõrje tegi 95 Vene droonist öösel kahjutuks 74;

- Ukraina leevendas 18–22-aastastele meestele kehtestatud välisreiside keeldu.

Levivad teated Moskvat varustava naftajuhtme purunemisest plahvatuses

Moskvat varustav naftajuhe purunes teisipäeva õhtul toimunud plahvatuses, teatas väljaanne The Kyiv Independent viitega Ukraina sõjaväeluure (HUR) anonüümsele allikale.

"Võimsa plahvatuse tagajärjel... on naftatoodete transport Moskvasse (torujuhtme kaudu) määramata ajaks peatatud," väitis HUR-i allikas kolmapäeval. Plahvatuse põhjust ei täpsustatud. Venemaa pealinna peamine naftatoodete tarnetee, Rjazani-Moskva naftajuhtme plahvatus järgnes selle süttimisele Rjazani äärelinnas Božatkovo küla lähedal, märkis The Kyiv Independent.

Kohaliku meedia teatel toodi tulekahju ohjeldamiseks ja kahjustuste parandamiseks kohale päästeteenistused ja remondimeeskonnad. Vene Telegrami kanalid väitsid, et peamise torujuhtme lõigul oli kuulda valju plahvatust.

Alates 2018. aastast on riiklik torujuhtmete operaator Transneft selle torujuhtme otstarvet muutnud, et tarnida Moskvasse autobensiini, märkis The Kyiv Independent. Allikas märkis, et ettevõte varustab kütusega ka Vene relvajõude.

Transneft ja piirkondlikud ametnikud pole tulekahju ega selle võimalike põhjuste kohta avalikult kommentaare andnud. HUR-i allika sõnul hindab Transneft praegu kahjusid.

Kyiv Independent rõhutas, et ei saa väiteid sõltumatult kinnitada.

Samas teatasid samast plahvatusest ka mitmed kontod sotsiaalmeediakeskkonnas X.

A major oil pipeline in Russia - one of the key suppliers of petroleum products to Moscow - has exploded.



According to media reports, the incident involves the "Ryazan-Moscow" pipeline, which has been supplying fuel since 2018, including to the occupying army. Following the… pic.twitter.com/fEv9kqfS5P — WarTranslated (@wartranslated) August 27, 2025

Rjazan asub Moskvast umbes 180 kilomeetri ja Venemaa-Ukraina piirist umbes 500 kilomeetri kaugusel.

Ukraina väed on täiemahulise sõja jooksul korduvalt sabotaažioperatsioonide ja droonirünnakute abil sihikule võtnud Venemaa energiainfrastruktuuri, eesmärgiga õõnestada Moskva gaasi- ja naftatulusid. Viimastel nädalatel on Venemaalt hakanud tulema teateid bensiini nappusest, mis olevat tingitud töö katkemisest naftatöötlemistehastes, mida on tabanud Ukraina õhurünnakud.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 130 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 130 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski ja Lõmani suunal.

Lõmani suunas ründas Vene armee 27 korda, üritades edasi liikuda Novomihhailovka, Karpovka, Kolodjazi lähedal. Kramatorski suunas tegi vaenlane neli rünnakut Ukraina vägede positsioonidele.

Möödunud ööpäeva jooksul ründasid venelased Toretski suunas Ukraina üksusi kaheksal korral. Pokrovski suunal toimus viimase ööpäeva jooksul lausa 30 vaenlase rünnakut.

Ukraina õhutõrje tegi 95 Vene droonist öösel kahjutuks 74

Ukraina õhutõrjujad tulistasid teisipäeva õhtul ja ööl vastu kolmapäeva toimunud ulatusliku Vene droonirünnaku ajal riigi põhja-, lõuna- ja idaosas alla või surusid maha 74 Shahed-tüüpi ja eri tüüpi peibutusdrooni.

Witkoff kohtub sel nädalal New Yorgis Ukraina ametnikega

USA presidendi eriesindaja Steve Witkoff ütles, et kohtub sel nädalal New Yorgis Ukraina ametnikega. Witkoffi sõnul korraldab USA sel nädalal kohtumisi nii Ukraina ja Venemaa vahelise konflikti kui ka teiste konfliktide lahendamiseks, vahendas Ukrainska Pravda.

"Loodame need selle aasta lõpuks lahendada. Kohtun sel nädalal ukrainlastega, New Yorgis," rääkis Witkoff.

Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/EPA/UKRAINE'S 65TH MECHANIZED BRIGADE PRESS SERVICE HANDOUT

Ukraina leevendas 18–22-aastastele meestele kehtestatud välisreiside keeldu

Kiiev teatas teisipäeval, et 18–22-aastastel Ukraina meestel on nüüd lubatud välismaale reisida, leevendades seadust, mille eesmärk on tagada piisav arv sõdureid Venemaa sissetungi vastu võitlemiseks.

Alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest on 18–60-aastased Ukraina mehed vajanud riigist lahkumiseks eriluba.

Igal aastal üritavad tuhanded mehed riigist ebaseaduslikult põgeneda, kasutades selleks sageli ohtlikke piiriületusteid.

"Valitsus on uuendanud riigipiiri ületamise korda. 18–22-aastased mehed saavad sõjaseisukorra ajal takistamatult piiri ületada," ütles peaminister Julia Svõrõdenko Telegramis.

Ta sõnas, et otsus puudutab kõiki selle vanuserühma kodanikke, sealhulgas ka neid, kes viibivad praegu välisriikides. Nad võivad soovi korral Ukrainasse naasta ja sealt uuesti lahkuda.

"Soovime, et ukrainlased säilitaksid Ukrainaga võimalikult tihedad sidemed," ütles Svõrõdenko.

18–22-aastased mehed mobilisatsiooni alla ei kuulu. Praegu algab mobilisatsiooniiga 25. eluaastast.

ÜRO andmetel elab välismaal üle 5,6 miljoni ukrainlase, kellest enamik on Euroopa riikides.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 920 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 078 750 (võrdlus eelmise päevaga +920);

- tankid 11 135 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 23 178 (+0);

- suurtükisüsteemid 32 024 (+45);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1472 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1212 (+1);

- lennukid 422 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 53 636 (+194);

- tiibraketid 3598 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 59 887 (+118);

- eritehnika 3950 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.