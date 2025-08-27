- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 130 lahingut;

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 130 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski ja Lõmani suunal.

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 130 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski ja Lõmani suunal.

Lõmani suunas ründas Vene armee 27 korda, üritades edasi liikuda Novomihhailovka, Karpovka, Kolodjazi lähedal. Kramatorski suunas tegi vaenlane neli rünnakut Ukraina vägede positsioonidele.

Möödunud ööpäeva jooksul ründasid venelased Toretski suunas Ukraina üksusi kaheksal korral. Pokrovski suunal toimus viimase ööpäeva jooksul lausa 30 vaenlase rünnakut.

Witkoff kohtub sel nädalal New Yorgis Ukraina ametnikega

USA presidendi eriesindaja Steve Witkoff ütles, et kohtub sel nädalal New Yorgis Ukraina ametnikega. Witkoffi sõnul korraldab USA sel nädalal kohtumisi nii Ukraina ja Venemaa vahelise konflikti kui ka teiste konfliktide lahendamiseks, vahendas Ukrainska Pravda.

"Loodame need selle aasta lõpuks lahendada. Kohtun sel nädalal ukrainlastega, New Yorgis," rääkis Witkoff.

Ukraina leevendas 18–22-aastastele meestele kehtestatud välisreiside keeldu

Kiiev teatas teisipäeval, et 18–22-aastastel Ukraina meestel on nüüd lubatud välismaale reisida, leevendades seadust, mille eesmärk on tagada piisav arv sõdureid Venemaa sissetungi vastu võitlemiseks.

Alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest on 18–60-aastased Ukraina mehed vajanud riigist lahkumiseks eriluba.

Igal aastal üritavad tuhanded mehed riigist ebaseaduslikult põgeneda, kasutades selleks sageli ohtlikke piiriületusteid.

"Valitsus on uuendanud riigipiiri ületamise korda. 18–22-aastased mehed saavad sõjaseisukorra ajal takistamatult piiri ületada," ütles peaminister Julia Svõrõdenko Telegramis.

Ta sõnas, et otsus puudutab kõiki selle vanuserühma kodanikke, sealhulgas ka neid, kes viibivad praegu välisriikides. Nad võivad soovi korral Ukrainasse naasta ja sealt uuesti lahkuda.

"Soovime, et ukrainlased säilitaksid Ukrainaga võimalikult tihedad sidemed," ütles Svõrõdenko.

18–22-aastased mehed mobilisatsiooni alla ei kuulu. Praegu algab mobilisatsiooniiga 25. eluaastast.

ÜRO andmetel elab välismaal üle 5,6 miljoni ukrainlase, kellest enamik on Euroopa riikides.