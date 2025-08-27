WSJ: Exxon pidas Rosneftiga Venemaale naasmiseks salakõnelusi

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Exxon ja Rosneft pidasid suletud uste taga kõnelusi ning selle raames arutati USA energiahiiglase naasmist Vene naftaprojekti. Kõneluste käigus arutasid energiafirmad võimalust, mis oleks lubanud Exxonil taastada oma tegevus Sahhalin 1 projektis.

USA suurim naftafirma teatas 2022. aastal, et lahkub viimasest allesjäänud nafta- ja gaasiprojektist Venemaal ning ei investeeri seal ka uutesse projektidesse. Pärast seda võttis Kreml Sahhalini projekti oma otsese kontrolli alla, Exxon kandis maha varasid ligi nelja miljardi dollari väärtuses.

USA president Donald Trump kohtus aga hiljuti Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga. Allikate teatel on USA ja Vene ametnikud arutanud ka omavahelisi energiatehinguid. Väidetavalt soovis Washington sel viisil Moskvat julgustada rahu sõlmima.

The Wall Street Journali teatel pidasid suletud uste taga veel kõnelusi ka Rosneft ja Exxon. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul arutati Exxoni võimalikku naasmist Sahhalini projekti, kui Ukraina rahuprotsessi raames antakse sellele võimalusele roheline tuli.

Lehe teatel olid kõnelused sedavõrd tundlikud, et Exxoni poolel teadis nende toimumisest vaid käputäis inimesi. Exxoni poolel juhtis kõnelusi firma asepresident Neil Chapman. Läbirääkimiste esimene voor toimus juba vahetult pärast Exxoni lahkumist Venemaalt 2022. aastal.

Samal ajal on Exxoni juhid otsinud toetust ka USA valitsuselt. Firma tegevjuht Darren Woods on pidanud sel teemal kõnelusi ka Trumpiga. Exxoni ja Rosnefti kõnelused saidki uue hoo sisse jaanuaris, kui Trump naasis Valgesse Majja.

Veebruaris toimusid Saudi Araabias USA-Vene kõnelused. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Chapman kohtus toona Katari pealinnas Rosnefti juhi ja Putini liitlase Igor Setšiniga.

Ühe asjaga kursis oleva inimese sõnul loodab Rosneft ligi pääseda Exxoni kapitalile ja tehnoloogiale.

Analüütikute sõnul võib Vene naftatööstuse tootmisvõimsus oskusteabe ja investeeringute puudumise tõttu väheneda. Kreml loodab seetõttu majanduse stabiliseerimiseks riiki meelitada välisinvesteeringuid. Samas pole teada, kas Trump suudab sõja lõpetada, endiselt on laual ka Moskva-vastaste sanktsioonide karmistamine.