Keskmine palk oli teises kvartalis 2284 eurot, kasv aastaga 13,8 protsenti

Statistikaameti andmetel oli teises kvartalis Eesti keskmine brutokuupalk 2284 eurot, mis on 13,8 protsenti kõrgem kui 2024. aastal samal ajal. Nii kiire kasv tuleb üllatusena, sest veel esimeses kvartalis oli Eesti keskmine brutokuupalk 2011 eurot ja aastane kasv 6,1 protsenti.

Teises kvartalis oli keskmine palk kõrgeim Tallinnas (2646 eurot) ning Tartu (2614 eurot) ja Harju (2512 eurot) maakonnas.

Palgad kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga enim Tartu maakonnas (28,2 protsenti) ja Tallinnas (13,1 protsenti), teatas statistikaamet. Kõige väiksem palgakasv oli Hiiu maakonnas (7,2 protsenti).

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla oli üllatunud nii kiire palgakasvu näitaja peale.

"Täna avaldatud keskmise palga andmed näitavad märkimisväärselt suurt keskmise palga kasvu, mis on tingitud kõrgemate tuludetsiilide palgasaajate erakordselt kõrgest palgakasvust. Need andmed vajavad enne põhjalikumat seletust statistikaameti poolt, kui neid kommenteerida saab. Kas on toimunud muudatus statistika kogumise viisis, maksuamet hakanud kontrollima OÜ-tamist või on tegemist statistilise veaga," märkis Uusküla.

Statistikaamet otseselt oma üllatavalt kiiret palgakasvu näitajat ei selgita. Teates on viide analüütik Sigrid Saagpakule, kes ütleb, et keskmist brutokuupalka arvutatakse väljamaksete ja tööpanuse suhtena. "Väljamakseks loetakse igasugust rahalist tasu, mida töötajale makstakse. Selleks võib olla palk, lisatasu, puhkusetasu ja muud hüvitised, aga ka näiteks viivised," ütles Saagpakk.

Ka mediaanpalk kasvas

Mediaanpalk oli teises kvartalis 1786 eurot. Brutopalga mediaan on näitaja, millest väiksemat ja suuremat palka teenib võrdselt sama palju töötajaid.

Mediaanpalk on aastaga kasvanud 8,8 protsent. See on poole väiksem, kui keskmise palga kasv, aga siiski väga kiire kasv.

Kõrgeim keskmine palk oli aasta teises kvartalis info ja side tegevusalal (3927 eurot). Sellele järgnesid finants- ja kindlustustegevus (3714 eurot) ning elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise tegevusala (3200 eurot).

Madalaim keskmine palk oli aga majutuse ja toitlustuse valdkonnas (1365 eurot).

Suurim palgamuutus võrreldes 2024. aasta teise kvartaliga oli hariduse tegevusalal (24,5 protsenti) ning tervishoiu ja sotsiaalhoolekande tegevusalal (20,8 protsenti).

Kõige väiksem keskmise brutopalga muutus võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga oli elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise tegevusalal (kaks protsenti).

Kõige enam töötas palgatöötajaid töötleva tööstuse tegevusalal, täpsemalt 100 300 inimest, kes moodustasid 16,9 protsenti kõigist töötajatest. Sellele järgnesid hulgi- ja jaekaubandus (ka mootorsõidukite ja mootorrataste remont) ligi 88 100 töötajaga, haridusvaldkond ligi 64 870 töötajaga ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne ligi 48 870 töötajaga.

Alates 2023. aasta esimesest kvartalist kasutab statistikaamet keskmise palga avaldamiseks maksu- ja tolliameti töötamise registri ning tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide andmeid. Kaasatud on nii töölepingu, avaliku teenistuse seaduse kui ka teenistuslepingu alusel töötavad isikud.