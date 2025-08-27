Porsche loobus plaanist toota elektrisõidukite akusid

Porsche teatas, et lõpetab tegevuse oma tütarfirmas Cellforce ja keskendub selle asemel teadus- ja arendustegevusele. Porsche teatel toob see kaasa töökohtade vähenemise, kuid lisas, et mõned töötajad viiakse üle PowerCo-sse. Viimane on Volkswagenile kuuluv akude tootmise idufirma, vahendas The Telegraph.

Saksamaa üks suurimaid ametiühinguid IG Metall teatas juba varem, et Cellforce'i ligi 300 töötajast koondatakse umbes 200.

Samal ajal konkurents elektrisõidukite turul kasvab, lavale on astunud Hiina tootjad. Üha enam on õhus märke, et läänes tegutsevad firmad ei suuda Hiina tootjatega võistelda. Hiljuti esitas Rootsi akutootja Northvolt pankrotiavalduse.

Hiina autod on nüüd jõudnud lääneriikide tänavatele. Hiina tootjad moodustavad juba umbes 10 protsenti Suurbritannias müüdavatest uutest autodest. Porsche viimane kannapööre viitab aga taas, et Euroopa tootjate väljavaade muutub üha süngemaks.

Elektrisõidukid ja hübriidid moodustasid esimesel poolaastal Porsche müügist enam kui kolmandiku.

Nõudlus on aga jäänud oodatust väiksemaks, samal ajal üritab Donald Trumpi administratsioon kujundada ümber oma eelkäija elektrisõidukite poliitikat.