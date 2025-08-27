Soome siseminister peab loorikeeldu vältimatuks

Soomes valmib lähiajal niiöelda loorikeelu eelnõu, ütles Rantanen kolmapäeval telekanalile MTV.

Keeld puudutaks ka mõnede mosleminaiste burkasid ja nikaabe, mis katavad näo osaliselt või täielikult.

"Me peame suutma kaitsta Soome kultuuri ja võrdõiguslikku ühiskonda, kus kõigil naistel on õigus liikuda avalikus ruumis nägu nähtaval, sõltumata nende kultuuri- või perekondlikust taustast," ütles Rantanen MTV uudistele.

Loorikeeld ei ole kirjas valitsusprogrammis ning valitsuses puudub selles küsimuses üksmeel, märgib MTV.

Põlissoomlaste esimees ja rahandusminister Riikka Purra ning sotsiaalkaitseminister Sanni Grahn-Laasonen (Koonderakond) on öelnud, et burkad ja nikaabid ei sobi koolidesse. Purra tegi juulis ettepaneku keelata need täielikult.

Rootsi Rahvapartei (RKP) esimees Anders Adlercreutz seevastu ei toetanud päevalehele Helsingin Sanomat antud usutluses seaduslikku keeldu.