Ukraina droonid ründasid Venemaal kahte naftatöötlemistehast

Oluline Ukraina sõjas neljapäeval, 28. augustil kell 7.13:

- Venemaa korraldas Kiievile ulatusliku õhurünnaku;

- Meedia: Venemaal Samara oblastis asuvas naftatöötlemistehases puhkes Ukraina droonilöögi järel tulekahju.

Venemaa korraldas Kiievile ulatusliku õhurünnaku

Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva järjekordse laiahaardelise raketi- ja droonirünnaku Ukraina pealinnale.

Rünnaku tagajärjel hukkus vähemalt kolm inimest, kelle hulgas oli ka laps. Vigastada sai kümneid inimesi.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas neljapäeva varahommikul, et Kiievis sai tabamuse viiekorruseline hoone.

Ka uudisteagentuuri AFP ajakirjanikud kuulsid neljapäeval Kiievis võimsaid plahvatusi.

"Plahvatused valgustasid linna kohal öist taevast ja jätsid maha suitsusamba. Vähemalt üks rakett tulistati alla," kirjutas AFP ajakirjanik.

Meedia: Venemaal Samara oblastis asuvas naftatöötlemistehases puhkes Ukraina droonilöögi järel tulekahju

Ukraina jätkab Venemaa naftataristu ründamist ning sotsiaalmeedias levivad teatad, et Ukraina ründas droonidega Samara oblastis asuvat naftatöötlemistehast. Tabamuse sai Kuibõševi naftatöötlemistehas, mis asub umbes 800 kilomeetri kaugusel Ukraina ja Venemaa piirist.

Several fires burn and additional explosions can be seen tonight at the Kuibyshev Oil Refinery in the Samara Oblast of Southern Russia, over 800km from Ukraine, following a large-scale drone attack against Russian military and infrastructure sites by the Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/WLx7LQVJ3O — OSINTdefender (@sentdefender) August 28, 2025

Veidi hiljem selgus, et Venemaal Krasnodari krais süttis droonirünnaku järel veel üks naftatöötlemistehas. Droonid ründasid piirkonnas asuvat Afipski naftatöötlemistehast.

Sikorski: Starlinki rahastamine on tõhus viis Ukraina toetamiseks

Poola asepeaminister ja välisminister Radosław Sikorski kaitses kolmapäeval Varssavi otsust rahastada Starlinki satelliitinternetti Ukrainale.

"Tegemist on ühe parima investeeringuga, mille oleme teinud Ukraina toetamiseks," hindas Sikorski.

Välisminister tegi selle avalduse pärast kolmapäevast valitsusnõukogu istungit, mis oli esimene president Karol Nawrocki eesistumisel.