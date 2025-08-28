Vene ulatuslikus õhurünnakus sai kahjustada ka EL-i esinduse hoone Kiievis

Oluline Ukraina sõjas neljapäeval, 28. augustil kell 13.01:

- Venemaa korraldas Kiievile ulatusliku õhurünnaku;

- Meedia: Venemaal Samara oblastis asuvas naftatöötlemistehases puhkes Ukraina droonilöögi järel tulekahju.

Venemaa korraldas Kiievile ulatusliku õhurünnaku

Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva järjekordse laiahaardelise raketi- ja droonirünnaku Ukraina pealinnale.

Vene okupatsiooniväe neljapäeva varahommikuses ulatuslikus õhurünnakus Kiievile sai surma vähemalt 14 ja vigastada 48 inimest, teatasid võimuesindajad lõuna paiku.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski teatel oli hukkunute seas ka laps.

"Järjekordne massiivne rünnak meie linnade ja kogukondade vastu. Taas tapmised," teatas Zelenski.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas neljapäeva varahommikul, et Kiievis sai tabamuse viiekorruseline hoone.

Ka uudisteagentuuri AFP ajakirjanikud kuulsid neljapäeval Kiievis võimsaid plahvatusi.

"Plahvatused valgustasid linna kohal öist taevast ja jätsid maha suitsusamba. Vähemalt üks rakett tulistati alla," kirjutas AFP ajakirjanik.

Venemaa rünnak kahjustas ka EL-i esinduse hoonet. EL-i suursaadik Ukrainas Katarina Mathernova ütles, et Venemaa rünnak hävitas esinduse kõrval asuva hoone. Plahvatusest tingitud lööklaine kahjustas ka esinduse hoonet. Hoone sai kahjustada, ükski esinduse töötaja viga ei saanud.

Ukraina välisminister Andri Sõbiha süüdistas Venemaad diplomaatide ründamises ning diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni rikkumises.

Meedia: Venemaal Samara oblastis asuvas naftatöötlemistehases puhkes Ukraina droonilöögi järel tulekahju

Ukraina jätkab Venemaa naftataristu ründamist ning sotsiaalmeedias levivad teatad, et Ukraina ründas droonidega Samara oblastis asuvat naftatöötlemistehast. Tabamuse sai Kuibõševi naftatöötlemistehas, mis asub umbes 800 kilomeetri kaugusel Ukraina ja Venemaa piirist.

Several fires burn and additional explosions can be seen tonight at the Kuibyshev Oil Refinery in the Samara Oblast of Southern Russia, over 800km from Ukraine, following a large-scale drone attack against Russian military and infrastructure sites by the Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/WLx7LQVJ3O — OSINTdefender (@sentdefender) August 28, 2025

Veidi hiljem selgus, et Venemaal Krasnodari krais süttis droonirünnaku järel veel üks naftatöötlemistehas. Droonid ründasid piirkonnas asuvat Afipski naftatöötlemistehast.

Viimane droonirünnak oli Vene naftataristule suur löök. Ukraina meedia teatel hävis 4,7 protsenti Venemaa kütusetootmise võimsusest

Ukraina drooniväe ülem teatas, et Kuibõševi naftatöötlemistehas tootis aastas seitse miljonit tonni naftat, mis moodustab 2,5 protsenti kogumahust. Afipski naftatehas tootis samas 6,25 miljonit tonni naftat aastas, mis moodustab 2,2 protsenti kogumahust.

Sikorski: Starlinki rahastamine on tõhus viis Ukraina toetamiseks

Poola asepeaminister ja välisminister Radosław Sikorski kaitses kolmapäeval Varssavi otsust rahastada Starlinki satelliitinternetti Ukrainale.

"Tegemist on ühe parima investeeringuga, mille oleme teinud Ukraina toetamiseks," hindas Sikorski.

Välisminister tegi selle avalduse pärast kolmapäevast valitsusnõukogu istungit, mis oli esimene president Karol Nawrocki eesistumisel.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 880 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 079 630 (võrdlus eelmise päevaga +880);

- tankid 11 139 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 23 185 (+7);

- suurtükisüsteemid 32 064 (+40);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1474 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1212 (+0);

- lennukid 422 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 53 961 (+325);

- tiibraketid 3598 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 60 007 (+120);

- eritehnika 3952 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.