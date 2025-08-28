Bayrou: ennetähtaegsed valimised ei aitaks Prantsusmaal stabiilsust taastada

Peaminister Francois Bayrou hoiatas kolmapäeval, et ennetähtaegsed parlamendivalimised ei aitaks Prantsusmaal stabiilsust taastada.

"Ma ei usu, et parlamendi laialisaatmine ja ennetähtaegsete valimiste väljakuulutamine võimaldaks meil saavutada stabiilsuse," ütles Bayrou telekanalile TF1 antud intervjuus.

Bayrou hoiatus tuli pärast seda, kui valitsusjuht esitas parlamendile usaldushääletuse küsimuse, mis toimub vähem kui kahe nädala pärast.

Bayrou teatas esmaspäeval, et valitsus taotleb usaldushääletusega parlamendi toetust võitluseks hüppeliselt kasvanud riigivõlaga.

Bayrou valitsuse kukutamine tundub aga üha tõenäolisem pärast seda, kui kolm peamist opositsioonierakonda teatasid, et nad ei toeta valitsust usaldushääletusel.

Prantsuse president Emmanuel Macron avaldas samas peaministrile täielikku toetust.

"Macron kutsus valitsusistungil parteisid vastutustundlikult käituma," ütles presidendi pressiesindaja Sophie Primas.