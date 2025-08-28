X!

Kiiev soovib maavaralepinguga edasi liikuda ja käivitab liitiumiprojekti

Välismaa
Ukraina peaminister Julija Svõrõdenko
Ukraina peaminister Julija Svõrõdenko Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ANDRII NESTERENKO
Välismaa

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Ukraina üritab edendada USA-ga sõlmitud maavaralepingut ning kavatseb seetõttu käivitada liitumiprojekti. Kiiev korraldab suure liitiumimaardla omandamiseks pakkumise, kuid leiukoha õiguste üle käivad juba vaidlused.

Ukraina peaminister Julija Svõrõdenko ütles kolmapäeval, et valitsus kiitis heaks plaanid riigi maavarade sektori arendamiseks. See puudutab ka Kesk-Ukrainas asuvat Dobra liitumimaardlat, vahendas Financial Times.

"Ootame investorit, kes tagab Ukrainas lisaks kaevandamisele ka lisandväärtusega tootmise arendamise," teatas Svõrõdenko.  

Nasdaqil noteeritud Critical Metals väidab samas, et neil on juba olemas Dobra leiukoha kaevandamisõigused. Seda tänu oma sidemele oma suurima aktsionäri European Lithiumiga.

Ameerika Ühendriigid ja Ukraina allkirjastasid aga kevadel maavaraleppe. Selle raames saavad USA firmad eelisligipääsu uutele investeerimisprojektidele Ukrainas.

USA toetatud kaevandusettevõte TechMet on avaldanud ka huvi Dobra projekti arendamise vastu.

Austraalia börsil noteeritud European Lithium teatas aga juulis ajalehele Financial Times, et ettevõttele on antud Dobra kaevanduslitsents. 

European Lithiumi kui ka Critical Metalsi juhatuse liige Mõkhailo Žernov ütles, et Dobra litsents pidi minema Petro Consultingule, mille European Lithium omandas 2024. aastal sõlmitud tehinguga.

Žernovi väitel ei väljastatud litsentsi ametlikult, hoolimata sellest, et Petro Consulting võitis 2023. aastal kohtuasja, milles leiti, et Ukraina valitsus peaks litsentsi välja andma. 

Ta hoiatas, et vaidlus kahjustab sõjast räsitud riigi investeerimiskeskkonda.

"Ukraina peaks looma investoritele hea keskkonna, selged litsentsireeglid. Kui reeglid muutuvad iga kahe või kolme aasta tagant, ei saa see toimida," rääkis Žernov. 

Liitium ise on oluline tooraine elektriautode liitiumioonakude tootmisel, seda kasutatakse ka paljude muude toodete puhul mobiiltelefonidest kuni ravimiteni välja.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

