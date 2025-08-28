X!

Galerii: Eesti ja Läti valitsus kohtusid Tartus

Eesti
Läti kaitseminister Andris Sprūds, Eesti kaitseminister Hanno Pevkur, Läti peaminister Evika Silina ja Eesti peaminister Kristen Michal
Vaata galeriid
24 pilti
Eesti

Kolmapäeval kohtusid Tartus Eesti ja Läti valitsuse liikmed, et pidada ühisistung. Õhtul jätkus kohtumine vabamas vormis muu hulga lodjasõiduga Emajõel.

Kahe riigi valitsused kohtusid Tartus, et pidada põhjalikke arutelusid koostöö ning regiooni tuleviku üle. Pärast ühisistungit andsid Eesti peaminister Kristen Michal ja Läti peaminister Evika Silina ühise pressikonverentsi Tartu Ülikooli muuseumis.

Ametlik programm lõppes Eesti ja Läti keeleauhinna üleandmise tseremooniaga Tartu raekojas. Eesti välisminister Margus Tsahkna ja Läti välisminister Baiba Braže kuulutasid auhinna võitja luuletaja ja tõlkija Contra (kodanikunimega Margus Konnula).

Pärast ametliku osa lõppu siirdusid valitsusliikmed Suur Sume lodjaga Emajõele. Lodjasõidu järel kohtusid Michal ja Silina aga Ukraina politsei keskastme- ja tippjuhtidega, kes viibivad Eestis PPA koolitusprogrammi raames.

"Kohtumine valitsuse liikmetega toimus täiesti juhuslikult ning vestlus kulges spontaanselt, aga oli igati meeldiv kohtumine," märkis valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:59

ManU kaotas karikasarjas pikas penaltiseerias neljanda liiga klubile

10:58

Venemaa heaks luuramises kahtlustatav kaubalaev jõuab neljapäeval Vaasasse

10:39

Uus metsakahjur levib Eestis ja nõrgestab kasemetsi

10:36

Tallinna Toomkiriku katus särab peagi uues vaskkuues

10:33

Margus Linnamäe kontsern MM Grupp on hädas Leedu konkurentsiametiga

10:25

Galerii: Eesti ja Läti valitsus kohtusid Tartus

10:24

Eesti kahevõistleja võitis FIS noorte karikasarja etapi

10:04

Veeökoloog: maa alla pagendatud jõed igatsevad tagasi linnapilti

10:01

Andrus Kaarelson: ei, tegelikult ei tule jõulud augustis

10:00

Kraavide kinniajamine Alam-Pedja metsades tekitab kohalike seas küsimusi

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

27.08

Sõja 1281. päev: Levivad teated Moskvat varustava naftajuhtme purunemisest plahvatuses Uuendatud

27.08

Statistikaamet: arvutasime teise kvartali keskmise kuupalga valesti Uuendatud

27.08

Eesti alustas finaalturniiri kindla kaotusega ülitugevale Serbiale Uuendatud

27.08

Siim Kallas: arukus ausse, jõukus majja – kes on Reformierakond nüüd?

27.08

Kallas: teeme peaministrile ettepaneku automaks kaotada Uuendatud

09:59

Ukraina droonid ründasid Venemaal kahte naftatöötlemistehast Uuendatud

27.08

Kallas hommikuses intervjuus: automaks on varamaks, varad on alamaksustatud

27.08

Trump ründas Sorost

27.08

Ossinovski automaksu autorlusest: see on naeruväärne

27.08

Eesti Panga ökonomist: riigi rahanduse pärast on põhjust olla mures

ilmateade

loe: sport

10:59

ManU kaotas karikasarjas pikas penaltiseerias neljanda liiga klubile

10:24

Eesti kahevõistleja võitis FIS noorte karikasarja etapi

09:52

Palumets lõi Podbrezova eest esimese värava

09:12

Sabalenka sai rabedast algusest üle, Pegula rõõmustas kodupublikut

loe: kultuur

09:15

Filmi "Täiuslikud võõrad" režissöör Arun Tamm: mind inspireerisid tugevad näitlejad

08:18

Adamson-Ericu stipendiumi pälvis Katariin Mudist

27.08

Fotod: Jõhvis sai nurgakivi Eesti esimene filmilinnak

27.08

Galerii: Balti filmipäevade avamisel tekitas elevust "Vooluga kaasa" Oscar

loe: eeter

10:36

Tallinna Toomkiriku katus särab peagi uues vaskkuues

09:15

Filmi "Täiuslikud võõrad" režissöör Arun Tamm: mind inspireerisid tugevad näitlejad

27.08

Kaubikus elava viieliikmelise pere ema: kogume raha päris oma kodu jaoks

27.08

Rongitehnik Andra Kuusk: kõige rohkem vajavad parandamist uksed

Raadiouudised

10:00

Sotsiaalministeeriumil valmisid sündimuse suurendamise ettepanekud

09:55

FBI uurib Minneapolise tulistamist kui vihakuritegu

09:50

Kohati sajab hoovihma

09:30

Raadiouudised (28.08.2025 09:00:00)

27.08

Riigieelarve läbirääkimistel hakatakse aruatama nii tulumaksutõusu ärajätmist kui automaksu tühistamist

27.08

Päevakaja (27.08.2025 18:00:00)

27.08

Koolidel tekib kohustus arvestada huvikoolides õpitut

27.08

Jõhvis pandi nurgakivi filmilinnakule, valmis saab see aasta pärast

27.08

Raadiouudised (27.08.2025 15:00:00)

27.08

Lääneranna vallas konkureerivad kohaliku valimisliiduga erakonnad ja ka uus valimisliit

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo