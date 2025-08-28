Galerii: Eesti ja Läti valitsus kohtusid Tartus

Kolmapäeval kohtusid Tartus Eesti ja Läti valitsuse liikmed, et pidada ühisistung. Õhtul jätkus kohtumine vabamas vormis muu hulga lodjasõiduga Emajõel.

Kahe riigi valitsused kohtusid Tartus, et pidada põhjalikke arutelusid koostöö ning regiooni tuleviku üle. Pärast ühisistungit andsid Eesti peaminister Kristen Michal ja Läti peaminister Evika Silina ühise pressikonverentsi Tartu Ülikooli muuseumis.

Ametlik programm lõppes Eesti ja Läti keeleauhinna üleandmise tseremooniaga Tartu raekojas. Eesti välisminister Margus Tsahkna ja Läti välisminister Baiba Braže kuulutasid auhinna võitja luuletaja ja tõlkija Contra (kodanikunimega Margus Konnula).

Pärast ametliku osa lõppu siirdusid valitsusliikmed Suur Sume lodjaga Emajõele. Lodjasõidu järel kohtusid Michal ja Silina aga Ukraina politsei keskastme- ja tippjuhtidega, kes viibivad Eestis PPA koolitusprogrammi raames.

"Kohtumine valitsuse liikmetega toimus täiesti juhuslikult ning vestlus kulges spontaanselt, aga oli igati meeldiv kohtumine," märkis valitsuse kommunikatsioonibüroo.