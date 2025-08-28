X!

Von der Leyen kohtub laupäeval Ämaris Michaliga

Eesti
Ursula von der Leyen Tallinnas
Ursula von der Leyen Tallinnas Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Laupäeval külastab Eestit Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, kes kohtub Ämari lennubaasis Eesti peaministri Kristen Michaliga. Kohtumisel arutatakse nii regiooni julgeoleku tugevdamist kui ELi järgmist pikaajalist eelarvet.

"Loodame Euroopa Liidu ja Komisjoni toele, et täita kiiresti võimelüngad Euroopa idatiiva kaitses," rääkis Eesti peaminister enne kohtumist.

Michali sõnul on igati positiivne, et komisjoni juulis esitatud uue pikaajalise eelarve ettepanekus on planeeritud rohkem raha nii EL-i kaitsevalmiduse kui ka piiriüleste ühenduste jaoks. "See on meie piirkonnale väga oluline. Siiski on kiireid tegusid vaja ka varem," selgitas Michal.

Peaministri sõnul on vajalik Euroopa jätkuv surve agressioonisõda pidavale Venemaale. "Peame kiiresti edasi liikuma 19. Venemaa-vastaste sanktsioonide paketiga. Samuti tuleb edasi minna Ukraina EL-i liitumisläbirääkimistega," ütles ta.

Ursula von der Leyeni külastus Eestisse on osa suuremast visiidist regiooni, mille eesmärk on rõhutada solidaarsust piiriäärsete riikidega ja toetada Euroopa kaitsetööstuse arengut.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:02

Vene ulatuslikus õhurünnakus sai kahjustada ka EL-i esinduse hoone Kiievis Uuendatud

13:00

Mikael Meema: koomikud on tihti ühed kõige tõsisemad inimesed

12:59

Eesti ostab Rail Balticu tarbeks kuni viis regionaalrongi

12:56

Enamik Tallinna koole sel sügisel hilisemale koolialgusele üle ei lähe

12:55

Ostapenko nimetas kaotuse järel vastast lugupidamatuks

12:50

Veneetsia festivali filmid peegeldavad ohtlikku aega

12:45

Reedel sajab aeg-ajalt vihma

12:42

Kalev Aavik: ametnike otsesuhtluse piiramise kooskõlast seadusega

12:30

Suure kaotuse saanud Rangers ei pääsenud Meistrite liigasse

12:25

Raadiouudised (28.08.2025 12:00:00)

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

27.08

Sõja 1281. päev: Levivad teated Moskvat varustava naftajuhtme purunemisest plahvatuses Uuendatud

27.08

Statistikaamet: arvutasime teise kvartali keskmise kuupalga valesti Uuendatud

27.08

Eesti alustas finaalturniiri kindla kaotusega ülitugevale Serbiale Uuendatud

13:02

Vene ulatuslikus õhurünnakus sai kahjustada ka EL-i esinduse hoone Kiievis Uuendatud

27.08

Trump ründas Sorost

08:22

Teismelise migrandi hukkumine vallandas Šveitsi linnas rahutused

27.08

Ossinovski automaksu autorlusest: see on naeruväärne

27.08

Siim Kallas: arukus ausse, jõukus majja – kes on Reformierakond nüüd?

27.08

Kaubikus elava viieliikmelise pere ema: kogume raha päris oma kodu jaoks

27.08

Eesti Panga ökonomist: riigi rahanduse pärast on põhjust olla mures

ilmateade

loe: sport

12:55

Ostapenko nimetas kaotuse järel vastast lugupidamatuks

12:30

Suure kaotuse saanud Rangers ei pääsenud Meistrite liigasse

11:54

Kullamäe: peame enda rünnaku järgmiseks mänguks paremaks saama

11:25

Eesti kurlingupaar alustas olümpiahooaega kuuenda kohaga

loe: kultuur

11:27

Galerii: Krulli kvartalis lõppesid noortefilmi "Morten" võtted

09:15

Filmi "Täiuslikud võõrad" režissöör Arun Tamm: mind inspireerisid tugevad näitlejad

08:18

Adamson-Ericu stipendiumi pälvis Katariin Mudist

27.08

Fotod: Jõhvis sai nurgakivi Eesti esimene filmilinnak

loe: eeter

13:00

Mikael Meema: koomikud on tihti ühed kõige tõsisemad inimesed

12:02

Arstid diagnoosivad Eestis üha enam puukborrelioosi

10:36

Tallinna Toomkiriku katus särab peagi uues vaskkuues

09:15

Filmi "Täiuslikud võõrad" režissöör Arun Tamm: mind inspireerisid tugevad näitlejad

Raadiouudised

10:00

Kraavide kinniajamine Alam-Pedja metsades tekitab kohalike seas küsimusi

10:00

Sotsiaalministeeriumil valmisid sündimuse suurendamise ettepanekud

09:55

FBI uurib Minneapolise tulistamist kui vihakuritegu

09:50

Kohati sajab hoovihma

09:30

Raadiouudised (28.08.2025 09:00:00)

27.08

Riigieelarve läbirääkimistel hakatakse aruatama nii tulumaksutõusu ärajätmist kui automaksu tühistamist

27.08

Päevakaja (27.08.2025 18:00:00)

27.08

Koolidel tekib kohustus arvestada huvikoolides õpitut

27.08

Jõhvis pandi nurgakivi filmilinnakule, valmis saab see aasta pärast

27.08

Raadiouudised (27.08.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo