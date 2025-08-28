Von der Leyen kohtub laupäeval Ämaris Michaliga

Laupäeval külastab Eestit Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, kes kohtub Ämari lennubaasis Eesti peaministri Kristen Michaliga. Kohtumisel arutatakse nii regiooni julgeoleku tugevdamist kui ELi järgmist pikaajalist eelarvet.

"Loodame Euroopa Liidu ja Komisjoni toele, et täita kiiresti võimelüngad Euroopa idatiiva kaitses," rääkis Eesti peaminister enne kohtumist.

Michali sõnul on igati positiivne, et komisjoni juulis esitatud uue pikaajalise eelarve ettepanekus on planeeritud rohkem raha nii EL-i kaitsevalmiduse kui ka piiriüleste ühenduste jaoks. "See on meie piirkonnale väga oluline. Siiski on kiireid tegusid vaja ka varem," selgitas Michal.

Peaministri sõnul on vajalik Euroopa jätkuv surve agressioonisõda pidavale Venemaale. "Peame kiiresti edasi liikuma 19. Venemaa-vastaste sanktsioonide paketiga. Samuti tuleb edasi minna Ukraina EL-i liitumisläbirääkimistega," ütles ta.

Ursula von der Leyeni külastus Eestisse on osa suuremast visiidist regiooni, mille eesmärk on rõhutada solidaarsust piiriäärsete riikidega ja toetada Euroopa kaitsetööstuse arengut.