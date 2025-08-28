Otse reedel kell 14: tehnikaülikooli rektori Tiit Landi inauguratsioon

Inauguratsioonitseremoonial kõnelevad teiste seas president Alar Karis ning haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Tiit Land annab ametivande ning peab seejärel inauguratsioonikõne.

Tehnikaülikooli 11-liikmeline nõukogu valis Tiit Landi teiseks ametiajaks ülikooli rektoriks tänavu mais.

Land on öelnud, et tema fookuseks uuel ametiajal on toetada kõrgtehnoloogilist tööstust, mis aitab Eesti majanduse järgmisele arenguastmele, ja kaitsetööstust, mille kiire areng näitab nii Eesti kaitsetahet kui ka võimekust käivitada ja kasvatada suuri uusi projekte. Samuti tehisaru kasutamist hariduses ja teaduses.

Land kaitses 1994. aastal doktorikraadi Stockholmi Ülikoolis. 2007. aastal valiti ta Tallinna Ülikooli keemia õppetooli professoriks. 2011-2020 oli Land Tallinna Ülikooli rektor. Alates 2020. aastast on ta Tallinna Tehnikaülikooli rektor ja Stockholmi Ülikooli nõukogu liige. Land on Eesti Rektorite Nõukogu esimees.