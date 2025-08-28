Saksa välisminister: EL-i Kiievi esinduse ründamine ei saa jääda tagajärgedeta

Venemaa tegi öösel Kiievile ulatusliku raketi- ja droonirünnaku, surma sai vähemalt neliteist ja vigastada 48 inimest.

Rünnakus sai kahjustusi ka Euroopa Liidu esinduse hoone. Tallinnas viibinud Saksa välisminister Johann Wadephul ütles ühisel pressikonverentsil välisminister Margus Tsahknaga, et selline rünnak ei saa jääda tagajärgedeta. Tema sõnul peab survet Venemaale suurendama, Euroopa Liidul on valmimas 19. sanktsioonide pakett.

Margitta Otsmaa