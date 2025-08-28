X!

Välisministeerium kutsus seoses öiste rünnakutega Kiievile välja Venemaa ajutise asjuri

Eesti
Eesti välisminister Margus Tsahkna.
Eesti välisminister Margus Tsahkna. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Neljapäeval kutsus välisministeerium välja Venemaa ajutise asjuri, et anda talle üle protestinoot seoses öösel toimunud Venemaa ulatusliku ja ohvriterohke raketi- ja droonirünnakuga Kiievile.

Välisministeeriumi poolt Venemaa diplomaadile edastatud protestinoodis toodi esile tsiviiltaristu ja tsiviilelanike brutaalne ründamine, mille käigus hukkus ka mitu last ning Viini konventsiooni rikkumine.

"Ukraina allikate väitel sai neljapäevases rünnakus surma vähemalt 18 inimest, kellest neli olid lapsed. Kõige noorem ohver oli kõigest kaheaastane. See oli Putini sihilik rünnak tsiviilelanike pihta. Ajal, mil Euroopa ja Ameerika Ühendriigid koos Ukrainaga teevad jõupingutusi sõja lõpetamiseks ja püsiva rahu saavutamiseks, näitab Putin selgelt, et ta ei ole oma eesmärkidest loobunud ning jätkab sõjakuritegude toimepanemist ja tsiviilelanike, sealhulgas laste, tapmist," ütles Tsahkna.

"Putini osalemine kohtumisel Alaskal oli vaid silmakirjalik viis uutest sanktsioonidest pääsemiseks, kuid on selge, et 31 raketi ja 598 ründedrooniga rahu ei otsita," lisas välisminister.

"Rünnakus said kannatada lisaks teistele tsiviilobjektidele ka Euroopa Liidu delegatsiooni hoone ning Briti Nõukogu hoone. Diplomaatiliste objektide ründamine on selge ja julm Viini konventsiooni rikkumine," ütles Tsahkna.

Toimetaja: Johanna Alvin

