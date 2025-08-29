X!

USA kiitis heaks 3300 raketi müügi Ukrainale

Prantsuse õhujõudude tehnikud tegelevad lennuki külge kinnitatud rakettidega SCALP. Ukrainale antavad USA raketid on sarnaste onmdustega.
Prantsuse õhujõudude tehnikud tegelevad lennuki külge kinnitatud rakettidega SCALP. Ukrainale antavad USA raketid on sarnaste onmdustega. Autor/allikas: SCANPIX / EMDA/ECPAD/SIPA
Ameerika Ühendriigid kiitsid heaks 3350 ERAM-raketi müügi Ukrainale koguväärtuses 825 miljonit dollarit, kinnitas Kiiev. Euroopa riigijuhid kaaluvad Vene-Ukraina sõda lõpetava rahuleppe osana ideed luua Ukrainas 40-kilomeetrine puhvertsoon, kirjutas väljaanne Politico.

"Hangitakse kuni 3350 ERAM-raketti ja 3350 navigatsioonimoodulit raketi lennu segamise tõkestamiseks," kirjutas Ukraina presidendi kantseleiülem Andri Jermak sotsiaalmeedias, kinnitades tehingut.

USA välisministeerium kiitis 28. augustil heaks laiendatud ulatusega rünnakumoona (Extended Range Active Missiles, ERAM) rakettide müügi Ukrainale, teatas USA kaitsekoostöö agentuur.

USA välisministeeriumi ametliku pressiteate kohaselt "toetab kavandatav müük Ameerika Ühendriikide välispoliitika ja riikliku julgeoleku eesmärke, parandades partnerriigi julgeolekut, mis on Euroopa poliitilise stabiilsuse ja majandusliku progressi tegur".

Lisaks parandab müük Ukraina võimet toime tulla praeguste ja tulevaste ohtudega, varustades seda enesekaitse- ja piirkondlike julgeolekumissioonide läbiviimiseks, öeldi samas.

Pressiteates märgiti, et ostu rahastavad Taani, Hollandi ja Norra ning seda kinnitas ka Jermak sotsiaalmeedias.

Juuli alguses jõudsid Ameerika Ühendriigid ja NATO kokkuleppele, et alliansi liikmed ostavad Ukrainale Ameerika relvi Ukraina prioriteetsete nõuete nimekirja (PURL) algatuse kaudu.

Alates augusti algusest on NATO liitlased, nagu Kanada, Taani, Saksamaa, Holland, Norra ja Rootsi, võtnud endale kohustuse rahastada Ukrainale mõeldud PURL-pakette. Rahvusvaheline sõjaline toetus on Kiievi jaoks endiselt kriitilise tähtsusega, kuna Venemaa jätkab regulaarseid rünnakuid Ukraina tsiviilsihtmärkidele.

Raketi tegevusulatus on umbes 240 kuni 450 kilomeetrit ja see on mõeldud kiiresti toodetavaks ja odavaks relvaks. USA kiitis heaks 3550 ERAM-raketi müügi Ukrainale, mis peaksid saabuma umbes kuue nädala jooksul, ütlesid kaks USA ametnikku väljaandele The Wall Street Journal (WSJ) juba eelmisel nädalal.

Väljaande United24 selgituste kohaselt on ERAM on sisuliselt tiibraketi ja pommi hübriid. Ukrainal on vaid piiratud arv võrreldava lennu-ulatusega ründesüsteeme, eelkõige Storm Shadow/SCALP tiibraketid ja kodumaal toodetud ründedroonid. Suure partii täiendavate rakettide tarnimine tugevdab veelgi Ukraina kaitsevõimet, tõdes väljaanne.

Nii kaugele lendamiseks on ERAM varustatud mootoriga, mille lennukiirus ületab 700 km/h. Raketi tabamistäpsus jääb 10 meetri piiresse, selle lõhkepea kaal on 227 kilogrammi.

Relva on konstrueeritud võimalikult lihtsaks, et tagada selle väljalaskmine Ukraina olemasolevatelt platvormidelt – valdavalt lennukitelt. Seda saab varustada ka lisasüsteemidega, sealhulgas Quicksinki juhtplokiga.

ERAM-i projekt käivitati 2024. aastal vastusena Ukraina sõjale. USA kaitseplaneerijad andsid tootjatele ülesandeks toota relv, mis on võimeline lööma sügavale vaenlase tagalasse, hoides samal ajal kulud madalad ja tootmistähtajad lühikesed, märkis United24.

Politico: Euroopa kaalub Ukrainas puhvertsooni loomist

Euroopa riigijuhid kaaluvad Vene-Ukraina sõda lõpetava rahuleppe osana ideed luua Ukrainas 40-kilomeetrine puhvertsoon, kirjutas väljaanne Politico.  

Viie Euroopa diplomaadi sõnul on see ettepanek üks mitmest, mida sõjaväe- ja tsiviilametnikud kaaluvad kas sõjajärgseks või vaherahu stsenaariumiks Ukrainas. Ametnikud ei ole ühel meelel, kui lai tsoon tegelikult olla võiks, ja pole selge, kas Kiiev aktsepteeriks plaani, kuna see tooks tõenäoliselt kaasa territoriaalseid järeleandmisi.

USA ei paista puhvertsooni aruteludes osalevat, märkis Politico.

Kuid asjaolu, et ametnikud kaaluvad Ukraina sees vaenupoolte vahel maariba blokeerimist, et sundida rahu saavutama, viitab NATO liitlaste meeleheitlikule soovile leida lahendus sõjale, mis on kestnud juba üle kolme ja poole aasta, tõdes väljaanne.

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ei ole näidanud üles soovi võitlust lõpetada. Moskva korraldas neljapäeval Kiievi kesklinnale rünnaku, milles hukkus üle 20 inimese ja mis kahjustas muuhulgas Euroopa Liidu esinduse hoonet.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, LIGA.net, Politico

USA kiitis heaks 3300 raketi müügi Ukrainale

