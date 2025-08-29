Juulis jaekaubandusettevõtete müügimahu kasv aeglustus

Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu oli juulis 929 miljonit eurot, mis tähendab, et müügimahu kasv aeglustus ning oli võrreldes eelmise aasta sama ajaga plussis ühe protsendiga. Toidukaupade ostmine jätkas juulis kiires tempos vähenemist.

Statistikaameti analüütik Johanna Linda Pihlak tõdes, et kui juunis suurenes müügimaht eelmise aasta sama ajaga võrreldes viis protsenti, siis juulis kasv aeglustus ühe protsendi juurde.

Juulis suurenes eelmise aasta võrdluses mootorikütuse jaemüügiga tegelevate ettevõtete müügimaht 10 protsenti ja tööstuskaupade kaupluste müügimaht kolm protsenti.

Toidukaupade kaupluste müügimahu vähenemine jätkus ka juulis ning kahanes eelmise aasta sama kuuga võrreldes viis protsenti.

Tööstuskaupadest kõige rohkem ehk 28 protsenti suurenes müügimaht muudes spetsialiseeritud kauplustes, kus kaubeldakse peamiselt arvutite ja nende lisaseadmete, raamatute, sporditarvete, mängude, mänguasjade ja muuga. Müügimaht kasvas veel kuus protsenti kasutatud asjade kauplustes ja väljaspool kauplusi ehk kioskites, turgudel ning otsemüügil ning kaks protsenti apteekides ja kosmeetikatarvete kauplustes.

Müügimaht vähenes kaheksa protsenti nii majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjalide kauplustes kui ka muudes spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus tööstuskaubad (kaubamajad).

Samuti kahanes müügimaht kolm protsenti posti või interneti teel kaupu müüvates kauplustes.

Tekstiilitoodete, rõivaste ja jalatsite kauplustes jäi müügimaht eelmise aasta tasemele.

Juuniga võrreldes vähenes juulis jaekaubandusettevõtete müügimaht ühe protsendi. Sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud andmetel kahanes müügimaht eelmise kuuga võrreldes kaks protsenti.

Selle aasta esimese seitsme kuuga suurenes jaekaubandusettevõtete müügimaht 2024. aasta sama ajaga võrreldes kolm protsenti.