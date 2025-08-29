Isamaa avalikustas Tallinna esinumbrid: Reinsalu kandideerib Nõmmel

Isamaa avalikustas reedel kohalike valimiste Tallinna linnaosade esinumbrid, valimisloosungi ja lühiprogrammi. Erakonna esimees ja Tallinna linnapeakandidaat Urmas Reinsalu kandideerib Nõmmel.

Isamaa esinumbrid Tallinna linnaosades on Anna Levandi (Haabersti), Riina Solman (Kesklinn), Tarmo Kruusimäe (Kristiine), Jüri Ratas (Lasnamäe), Riho Terras (Mustamäe), Urmas Reinsalu (Nõmme), Kristjan Järvan (Pirita), Sven Sester (Põhja-Tallinn).

Reinsalu konkurentideks esinumbritena Nõmmel on praegu avalikustatud kandidaatidest Urmas Paet (Reformierakond) ja Karmo Kuri (SDE).

Isamaa erakond läheb pealinnas valimisvõitlusesse loosungiga "Muutus algab Tallinnast!". Isamaa Tallinna piirkonna esimees Riina Solman ütles, et viimaste päevade sündmused näitavad, et Isamaa üleriiklik hüüdlause vastab tõele.

"Paanikas valitsuserakonnad üritavad valijatele tulla kosja nende käest kokku korjatud rahaga. Isamaa pakkumine valijatele Tallinnas ja üle Eesti on tasakaalukas ja stabiilne juhtimine. Selle muutuse esile kutsumine algab sügisel Tallinnast."

Erakonna esimees ja Tallinna linnapea kandidaat Urmas Reinsalu rõhutas, et pealinna juhtimine on suur vastutus, sest Tallinnas luuakse pool Eesti SKP-st ja pealinnas elab kolmandik riigi inimesi.

"Tallinn on rahvusvahelises konkurentsivõimes taandunud, peame viima Tallinna majanduse uuele tõusule, see tõstab kogu riigi majanduse väljavaateid. Majanduskasv on Tallinna ülesanne number üks! Vaatamata valitsuse kehvale poliitikale tuleb Tallinnas teha kõik, mis võimalik parema ärikeskkonna, uute investeeringute ning konkurentsivõime taastamiseks," ütles Reinsalu.

Isamaa avaldas ka oma KOV valimiste lühiprogrammi, milles on muuhulgas järgmised lubadused: suurendada lasteaiakohtade arvu, eriti väikelaste omi; täiendav hambaravihüvitis Tallinna pensionäridele; lubadus toetada laskesporti ja vabatahtlikku riigikaitselist tegevust Tallinnas; spordi pearaha süsteemi laiendamine muusse huviharidusse; suurendatakse Tallinna kiirabi võimekust; lubadus arvestada kõigi liiklejatega ning mitte lubada kiusata autojuhte; säilitada kodualuse maamaksu vabastus; jms.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisnädal on 13. oktoobrist kuni 19. oktoobrini.