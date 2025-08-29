X!

Xi Jinping võõrustab järgmisel nädalal Putinit ja Kim Jong-uni

Välismaa
Vladimir Putin ja Xi Jinping
Vladimir Putin ja Xi Jinping Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Sergei Bobylyov
Välismaa

Hiina tähistab järgmisel nädalal suurejooneliselt Teise maailmasõja lõpu 80. aastapäeva ning tähtsa päeva puhul kutsus kommunistliku partei peasekretär Xi Jinping endale külla Venemaa ja Põhja-Korea kolleegid.

Hiina teatas neljapäeval, et Põhja-Korea diktaator Kim Jong-un osaleb 3. septembril Pekingis toimuval suurel sõjaväeparaadil. Juba varem oli teada, et Pekingisse sõidab ka Venemaa režiimi juht Vladimir Putin. 

Kõik kolm juhti jälgivad Tiananmeni väljakul toimuvat suurt paraadi, millega tähistatakse Teise Hiina-Jaapani sõja lõppu. Seda sõda loetakse alates 1939. aastast osaks Teisest maailmasõjast. 

Hiina jaoks algas siiski sõjategevus juba 1927. aastal, mil Jaapan alustas sõjalist interventsiooni. Ametlikult lõppes Teine maailmasõda 2. septembril 1945 Jaapani kapituleerumisega, mis toimus Tokyo lahes olnud USA sõjalaeva USS Missouri pardal. Hiina tähistab aga sõja lõppu hoopis 3. septembril. 

Xi kutsus külla ka teiste riikide juhte, kuid enamik lääneriikide valitsusjuhte ei soovi sinna Putini kohaloleku tõttu minna. Seetõttu osalevad paraadil eelkõige globaalsest lõunast pärit riikide liidrid. Samuti sõidab Hiinasse veel Putini Valgevene kolleeg Aleksandr Lukašenko. 

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Lin Jian avaldas neljapäeval Putinile austust ning seletas, et tema kohalolek näitab "Hiina ja Venemaa vahelise strateegilise partnerluse kõrgetasemelist olemust ning kahe riigi solidaarsust Teise maailmasõja võidukate tulemuste kaitsmisel". 

Viimastel aastatel on Pekingi ja Washingtoni suhted halvenenud ning Hiina propaganda pöörab üha enam tähelepanu USA ja Jaapani liidule. Kompartei propagandistid süüdistavad nüüd nii Jaapanit kui ka USA-d ajaloo moonutamises ja ümberkirjutamises. 

Ajaleht The Times kirjutab, et Hiina riigimeedia on juba täis fotosid paraadi proovidest, kus osalevad tankid, sõjatehnika, sõjaväeorkestrid ja suur hulk sõdureid. Hiina armee aga plaanib üritusel esmakordselt õhus demonstreerida oma uut hävituslennukit J-35A. Näha on olnud ka uut tanki, mida peetakse varasematest kergemaks ja manööverdusvõimelisemaks.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

