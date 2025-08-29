X!

Trumpi piirivalvejuht pööras pilgu Chicago poole

Välismaa
Tom Homan
Tom Homan Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance / Consolidated News Photos/Eric Lee - Pool via CNP
Donald Trumpi administratsioon saatis relvastatud rahvuskaartlased patrullima riigi pealinna tänavatele ja pööras nüüd pilgu ka Chicago poole. USA immigratsiooni- ja tolliameti (ICE) juht Tom Homan ütles, et agentuur võib kasutada Chicagost põhja pool asuvat mereväebaasi oma operatsioonide keskusena.

Trumpi administratsioon esitleb oma kampaaniat kui võitlust kuritegevuse vastu. Võimud tugevdasid juba julgeolekut Washingtonis, hiljuti hakkasid rahvuskaardi üksused Ühendriikide pealinnas relvi kandma. 

Trumpi administratsioon on suunanud tähelepanu ka Chicagole, hoiatades, et linn võib olla järgmine sihtmärk kuritegevuse vastases kampaanias. 

Trumpi poolt "piiritsaariks" määratud Homan teatas, et suur hulk ressursse saadetakse Chicagosse, kuid keeldus täpsustusi jagamast. Ta kinnitas neljapäeval, et Trumpi administratsioon kaalub ka Chicago lähedal asuva mereväebaasi kasutamist. Ta keeldus ütlemast, kas seda baasi hakkavad kasutama rahvuskaardi üksused, vahendas The Wall Street Journal.

Chicago demokraadist linnapea Brandon Johnson on juba teatanud, et ei toeta rahvuskaardi saatmist Chicagosse. Tema kantselei teatel on vägivaldne kuritegevus aasta algusest vähenenud 21 protsenti. 

Trumpi administratsioon on samas sihikule võtnud niinimetatud varjupaigalinnad (sanctuary cities). Selliste linnade all peetakse silmas Ühendriikide piirkondi, mis ei esita oma elanike vastu süüdistusi pelgalt ebaseadusliku riigisviibimise alusel.

Trumpi administratsioon kaebas Chicago selle aasta alguses ka kohtusse, väites, et linna määrused takistavad föderaalse sisserändepoliitika jõustamise rakendamist. Kohus jättis juulis hagi rahuldamata. 

Homan ütles, et administratsioon jätkab tähelepanu pööramist neile linnadele, mis ei tee föderaalvõimudega koostööd.

"Operatsioonid tõhustuvad üle kogu riigi, aga Chicagos võib kindlasti operatsioonide intensiivistumist näha. Tegevuse intensiivistumist näete New Yorgis, Los Angeleses, Portlandis, Seattle'is, kõigis neis varjupaigalinnades, mis keelduvad koostööd tegemast," rääkis Homan. 

Demokraadist Illinoisi (samas osariigis asub Chicago – toim) kuberner JB Pritzker lubas aga nädala alguses vastu seista rahvuskaardi toomisele Chicagosse.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

