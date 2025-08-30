Sõja 1284. päev: Venemaa korraldas taas öise õhurünnaku

Venemaa korraldas ööl vastu laupäeva Ukrainale ulatusliku raketi- ja droonirünnaku, milles sai tabamuse ka riigi lääneosa. Ukraina ründas öösel kahte rafineerimistehast Venemaal Krasnodari krais ja Samara oblastis.

Oluline Ukraina sõjas laupäeval, 30. augustil kell 20.35:

Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku raketi- ja droonirünnaku

Ukraina õhujõudude teatel korraldas Venemaa ööl vastu laupäeva mitmetele piirkondadele Ukrainas ulatusliku raketi- ja droonirünnaku.

Üle riigi oli plahvatusi kuulda Zaporižžjas, Dnipros, Tšernihivis, Lutskis ja Tšerkassõs.

Õhujõudude teatel võttis Venemaa tiibrakettide ja ballistiliste rakettidega sihikule rindejoone äärsed alad. Dnipros oli plahvatusi kuulda kella 4.15 ajal hommikul.

Zaporižžja kuberneri Ivan Fedorovi sõnul said piirkonnas Venemaa korraldatud 12 rünnakus kannatada eluhooned, kortermajad ja tootmisüksused. Esialgsete andemete kohaselt hukkus vähemalt üks inimene ning vähemalt kuus on haavatud, nende seas ka üks laps.

Droonirünnakutes sai tabamuse ka riigi lääneosa. Esialgu ei ole veel teada kahjude ulatus.

Hommikul kella viie ajal tabas Ukraina idapoolseid linnasid veel üks ballistiliste rakettide laine.

Kella viie ajal anti õhuhäire ka kogu Ukrainale. Vastuseks rünnakule saatis ka Poola oma hävitajad enda õhuruumi patrullima.

Meedia: Ukraina hävitas Lääne-Venemaal maa-aluse lõhkeainelao

Ukraina sõjaväeluure (HUR) ründas ööl vastu laupäeva Venemaal Tuula oblastis asuvat lõhkeaineladu, mis hävitati, vahendas Kyiv Independent, toetudes allikale HUR-is.

Maa-alune ladu asus keemiatehase alal, Moskvast umbes 130 kilomeetrit lõunasse. Seal hoiti muu hulgas püssirohtu ning aineid käsirelvade, suurtükkide ja raketimootorite valmistamiseks, ütles allikas.

Kohalikud sotsiaalmeediakanalid teatasid mitmest suurest plahvatusest ning pääste- ja kiirabiautode saabumisest keemiatehase juurde.

Gerassimovi sõnul korraldavad Vene väed rünnakuid pea kogu rindejoonel

Vene väed korraldavad pidevalt rünnakuid pea kogu rindejoone ulatuses Ukrainas ja neil on strateegiline initsiatiiv, ütles laupäeval Vene vägede ülemjuhataja Valeri Gerassimov.

Gerassimovi sõnul on Venemaa sel kevadel ja suvel korraldanud 76 sihitud rünnakut Ukraina militaartööstuse vastu, peamiseks eesmärgiks hävitada kohti, kus toodetakse pikamaarakettide süsteeme ja droone.

Gerassimov ütles, et Vene vägede käes on 99,7 protsenti Luhanski oblastist, 79 protsenti Donetski oblastist, 74 protsenti Zaporižžje oblastist ning 76 protsenti Hersoni oblastist.

Märtsist alates on Vene väed vallutanud rohkem kui 3500 ruutkilomeetrit Ukraina territooriumi, lisas ta.

Modi arutas Zelenskiga Ukraina rahuplaani enne kohtumist Putiniga

India peaminister Narendra Modi teatas laupäeval, et arutas Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga rahu ja stabiilsuse taastamist Ukrainas enne kohtumist Venemaa presidendi Vladimir Putiniga Hiinas.

Modi, kes saabus laupäeval Hiina sadamalinna Tianjini Shanghai koostööorganisatsiooni tippkohtumisele, lisas, et avaldas telefonivestluses Zelenskiga India täielikku toetust.

"Vahetasime arvamusi käimasoleva konflikti, selle humanitaarse aspekti ning rahu ja stabiilsuse taastamise püüdluste kohta," teatas Modi sotsiaalmeediapostituses.

"India toetab täielikult kõiki selles suunas tehtavaid jõupingutusi," lisas ta.

Modil on esmaspäeval kavas kohtuda Putiniga tippkohtumise raames, millest võtavad osa enam kui 20 riigi juhid.

Ukraina droonirünnak tabas nafta rafineerimistehaseid Krasnodari Krais ja Samara oblastis

Öösel korraldas Ukraina droonirünnaku nafta rafineerimistehasele Venemaal Krasnodari Krais.

Piirkonna elanike teatel oli kuulda plahvatusi kohaliku aja järgi 2.30 ajal öösel. Sotsiaalmeedias jagatud videotel on näha suurt põlengut nafta rafineerimistehase kohal.

Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem Robert Brovdi kinnitas rünnakuid naftatöötlemistehastele Krasondari Krais ning Samara oblastis Sõzranis.

Kiiev on Venemaa täiemahulise agressiooni algusest Ukrainas 2022. aastal võtnud korduvalt sihikule sõjategevusega seotud Venemaa taristu.

Okupeeritud Krimmist idapoole jääv Krasnodari Krai on sageli olnud Ukraina droonilöökide sihtmärgiks, kuna piirkonna sõjaline taristu on olulise tähtsusega Venemaa rünnakute toetamisel Musta mere piirkonnas.

Sel nädalal teatas Reuters, et Ukraina droonirünnakud on augustis rivist välja viinud ligikaudu 17 protsenti Venemaa naftatöötlusvõimest.

Sõzrani rafineerimistehast ründasid Ukraina väed ka 15. augustil.

Lvivis lasti maha ülemraada endine spiiker Andri Parubi

Ukraina lääneosas Lvivis lasti laupäeval maha seadusandja ja ülemraada endine esimees Andri Parubi, ütlesid võimuesindajad ja president Volodõmõr Zelenski, kes nimetas juhtunut kohutavaks mõrvaks.

Politsei ütles nime nimetamata, et tulistamise ohvrit tabas kuulirahe.

Zelenskõi ütles veidi aega hiljem, et surmasaanu oli ülemraada liige Andri Parubi ning lubas põhjalikku juurdlust.

"Ukraina siseminister Ihor Klõmenko ja peaprokurör Ruslan Kravtšenko teatasid äsja Lvivis toime pandud kohutava mõrva esimestest teadaolevatest asjaoludest. Andri Parubi on surnud. Avaldan kaastunnet tema perekonnale ja sõpradele," kirjutas Zelenski Telegramis.

Zelenski lisas, et Parubi mõrva uurimiseks ja tapja või tapjate otsingutele on kaasatud kõik vajalikud jõud ja vahendid.

Whitaker: USA tarnib Kiievile relvi löökideks sügaval Venemaa alal

USA tarnib Ukrainale teatud relvi, mida saab kasutada sügaval Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide ründamiseks, ütles reedel Ühendriikide suursaadik NATO juures Matthew Whitaker.

"Me anname teatud võimekuse sügavamate rünnakute tegemiseks," vahendas BNS Whitakeri Fox Newsile antud intervjuud.

Whitaker märkis, et "ukrainlased kasutavad neid tõenäoliselt".

Ta selgitas selliste relvade tarnimist "president Donald Trumpi muretsemisega selle pärast, et Ukraina saaks jätkata enda kaitsmist".

Enne seda teatas USA reedel, riigi administratsioon kiitis heaks 825 miljoni dollari väärtuses 3350 pikendatud tegevusraadiusega raketi ERAM (Extended Range Attack Munition) ja nendega seotud varustuse müügi Ukrainale.

USA kaitsejulgeoleku koostööameti (DSCA) teatel teeb Kiiev ostu Taani, Hollandi ja Norra rahastusel ning Ameerika Ühendriikide laenugarantii toel.

"Kavandatav müük parandab Ukraina võimet tulla toime praeguste ja tulevaste ohtudega, andes täiendava varustuse enesekaitseks ja regionaalsete julgeolekumissioonide läbiviimiseks," teatas DSCA.

Välisministeerium kiitis rakettide võimaliku müügi Ukrainale heaks ning DSCA edastas vastava teate USA kongressile, mis peab tehingule veel oma lõpliku heakskiidu andma.

Uudistekanal CNN teatas allikatele viidates päev varem, et nende rakettide tarned võivad alata sel aastal.

Venemaa korraldas Ukraina sõja ajal ulatuselt viienda õhurünnaku

Õhuväe andmetel lasid okupandid ööl vastu 30. augusti Ukraina pihta välja 537 drooni ja 45 raketti, millest kahjutuks tehti vastavalt 510 ja 38. Õhutõrje efektiivsus oli läinud ööl seega 94,2 protsenti, mis oli üks kõrgemaid näitajaid alates täiemahulise sissetungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril, vahendas BNS.

Ukraina relvajõudude õhuväe andmetel oli kõige ulatuslikum õhurünnak ööl vastu 9. juulit, mil okupandid lasid Ukraina pihta 728 drooni ja 13 raketti, millest kahjutuks tehti 711 drooni ja seitse raketti.

Ööl vastu 28. augusti tulistasid okupandid Ukraina pihta 598 drooni ja 31 raketti, alla tulistati ja sunniti maanduma 563 drooni ja 26 raketti.

Ööl vastu 12. juulit tulistas Kremli vägi 597 drooni ja 26 raketti, kahjutuks tehti 577 drooni ja 25 raketti.

Ööl vastu 21. augusti lasti välja 574 drooni ja 40 raketti, millest kahjutuks tehti 546 drooni ja 31 raketti.

Vaenlane taasalustas pärast nädalast pausi massiivseid õhurünnakuid, lennutades mehitamata õhusõidukeid ja rakette välja nii maapealsetelt platvormidelt kui ka õhust.

Vene okupantide poolt täiemahulise sissetungi algusest saadik neutraliseeriti madalaim protsent droonidest ööl vastu 20. juulit (25 tükki 57-st ehk 44 protsenti).

Kõrgeim neutraliseeritud droonide ja rakettide protsent registreeriti ööl vastu 9. juulit, kui vaenlane lasi välja 729 drooni ja 13 raketti (kokku 741). Neist tulistati alla 303 ja toodi alla 415 (kokku 718), mis andis umbes 96,9 protsendi suuruse tõhususe.

Tavaliselt sõltub tõhususe näitaja sellest, kas okupandid kasutavad rünnaku ajal droone peamiselt tagalas asuvate sihtmärkide ründamiseks või peamiselt rindejoone lähedal asuvate sihtmärkide ründamiseks.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 850 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 081 330 (võrdlus eelmise päevaga +850);

- tankid 11 149 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 23 210 (+19);

- suurtükisüsteemid 32 172 (+47);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1476 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1213 (+0);

- lennukid 422 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 54 691 (+316);

- tiibraketid 3626 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 60 222 (+106);

- eritehnika 3952 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.