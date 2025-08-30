X!

Venemaa korraldas taas öise õhurünnaku, Ukraina tabas Vene naftatöötlemistehaseid

Droonirünnak Kiievile ööl vastu laupäeva.
Droonirünnak Kiievile ööl vastu laupäeva. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Gleb Garanich
Venemaa korraldas ööl vastu laupäeva Ukrainale ulatusliku raketi- ja droonirünnaku, milles sai tabamuse ka riigi lääneosa. Ukraina ründas öösel kahte rafineerimistehast Venemaal Krasnodari krais ja Samara oblastis.

Ukraina õhujõudude teatel korraldas Venemaa ööl vastu laupäeva mitmetele piirkondadele Ukrainas ulatusliku raketi- ja droonirünnaku.

Üle riigi oli plahvatusi kuulda Zaporižžjas, Dnipros, Tšernihivis, Lutskis ja Tšerkassõs.

Õhujõudude teatel võttis Venemaa tiibrakettide ja ballistiliste rakettidega sihikule rindejoone äärsed alad. Dnipros oli plahvatusi kuulda kella 4.15 ajal hommikul.

Zaporižžja kuberneri Ivan Fedorovi sõnul said piirkonnas Venemaa korraldatud 12 rünnakus kannatada eluhooned, kortermajad ja tootmisüksused. Esialgsete andemete kohaselt hukkus vähemalt üks inimene ning vähemalt kuus on haavatud, nende seas ka üks laps.

Droonirünnakutes sai tabamuse ka riigi lääneosa. Esialgu ei ole veel teada kahjude ulatus.

Hommikul kella viie ajal tabas Ukraina idapoolseid linnasid veel üks ballistiliste rakettide laine.

Kella viie ajal anti õhuhäire ka kogu Ukrainale. Vastuseks rünnakule saatis ka Poola oma hävitajad enda õhuruumi patrullima.

Ukraina droonirünnak tabas nafta rafineerimistehaseid Krasnodari Krais ja Samara oblastis

Öösel korraldas Ukraina droonirünnaku nafta rafineerimistehasele Venemaal Krasnodari Krais.

Piirkonna elanike teatel oli kuulda plahvatusi kohaliku aja järgi 2.30 ajal öösel. Sotsiaalmeedias jagatud videotel on näha suurt põlengut nafta rafineerimistehase kohal.

Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem Robert Brovdi kinnitas rünnakuid naftatöötlemistehastele Krasondari Krais ning Samara oblastis Sõzranis.

Kiiev on Venemaa täiemahulise agressiooni algusest Ukrainas 2022. aastal võtnud korduvalt sihikule sõjategevusega seotud Venemaa taristu.

Okupeeritud Krimmist idapoole jääv Krasnodari Krai on sageli olnud Ukraina droonilöökide sihtmärgiks, kuna piirkonna sõjaline taristu on olulise tähtsusega Venemaa rünnakute toetamisel Musta mere piirkonnas.

Sel nädalal teatas Reuters, et Ukraina droonirünnakud on augustis rivist välja viinud ligikaudu 17 protsenti Venemaa naftatöötlusvõimest.

Sõzrani rafineerimistehast ründasid Ukraina väed ka 15. augustil.

Whitaker: USA tarnib Kiievile relvi löökideks sügaval Venemaa alal

USA tarnib Ukrainale teatud relvi, mida saab kasutada sügaval Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide ründamiseks, ütles reedel Ühendriikide suursaadik NATO juures Matthew Whitaker.

"Me anname teatud võimekuse sügavamate rünnakute tegemiseks," vahendas BNS Whitakeri Fox Newsile antud intervjuud.

Whitaker märkis, et "ukrainlased kasutavad neid tõenäoliselt".

Ta selgitas selliste relvade tarnimist "president Donald Trumpi muretsemisega selle pärast, et Ukraina saaks jätkata enda kaitsmist".

Enne seda teatas USA reedel, riigi administratsioon kiitis heaks 825 miljoni dollari väärtuses 3350 pikendatud tegevusraadiusega raketi ERAM (Extended Range Attack Munition) ja nendega seotud varustuse müügi Ukrainale.

USA kaitsejulgeoleku koostööameti (DSCA) teatel teeb Kiiev ostu Taani, Hollandi ja Norra rahastusel ning Ameerika Ühendriikide laenugarantii toel.

"Kavandatav müük parandab Ukraina võimet tulla toime praeguste ja tulevaste ohtudega, andes täiendava varustuse enesekaitseks ja regionaalsete julgeolekumissioonide läbiviimiseks," teatas DSCA.

Välisministeerium kiitis rakettide võimaliku müügi Ukrainale heaks ning DSCA edastas vastava teate USA kongressile, mis peab tehingule veel oma lõpliku heakskiidu andma.

Uudistekanal CNN teatas allikatele viidates päev varem, et nende rakettide tarned võivad alata sel aastal.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

