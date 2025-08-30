Venemaa korraldas taas öise õhurünnaku, Ukraina tabas Vene naftatöötlemistehast

Venemaa korraldas ööl vastu laupäeva Ukrainale ulatusliku raketi- ja droonirünnaku, milles sai tabamuse ka riigi lääneosa. Ukraina ründas ööl taas üht nafta rafineerimistehast Venamaal Krasnodari Krais.

Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku raketi- ja droonirünnaku

Ukraina õhujõudude teatel korraldas Venemaa ööl vastu laupäeva mitmetele piirkondadele Ukrainas ulatusliku raketi- ja droonirünnaku.

Üle riigi oli plahvatusi kuulda Zaporižžjas, Dnipros, Tšernihivis, Lutskis ja Tšerkassõs.

Õhujõudude teatel võttis Venemaa tiibrakettide ja ballistiliste rakettidega sihikule rindejoone äärsed alad. Dnipros oli plahvatusi kuulda kella 4.15 ajal hommikul.

Zaporižžja kuberneri Ivan Fedorovi sõnul said piirkonnas Venemaa korraldatud 12 rünnakus kannatada eluhooned, kortermajad ja tootmisüksused. Esialgsete andemete kohaselt hukkus vähemalt üks inimene ning vähemalt kuus on haavatud, nende seas ka üks laps.

Droonirünnakutes sai tabamuse ka riigi lääneosa. Esialgu ei ole veel teada kahjude ulatus.

Hommikul kella viie ajal tabas Ukraina idapoolseid linnasid veel üks ballistiliste rakettide laine.

Kella viie ajal anti õhuhäire ka kogu Ukrainale. Vastuseks rünnakule saatis ka Poola oma hävitajad enda õhuruumi patrullima.

Ukraina droonirünnak tabas nafta rafineerimistehast Krasnodari Krais

Öösel korraldas Ukraina droonirünnaku nafta rafineerimistehasele Venemaal Krasnodari Krais.

Piirkonna elanike teatel oli kuulda plahvatusi kohaliku aja järgi 2.30 ajal öösel. Sotsiaalmeedias jagatud videotel on näha suurt põlengut nafta rafineerimistehase kohal.

Rünnaku täpne ulatus ei ole veel selge ning Ukraina väed ei ole rünnakut kommenteerinud. Kiiev on aga Venemaa täiemahulise agressiooni algusest Ukrainas 2022. aastal võtnud korduvalt sihikule sõjategevusega seotud Venemaa taristu.

Okupeeritud Krimmist idapoole jääv Krasnodari Krai on sageli olnud Ukraina droonilöökide sihtmärgiks, kuna piirkonna sõjaline taristu on olulise tähtsusega Venemaa rünnakute toetamisel Musta mere piirkonnas.

Sel nädalal teatas Reuters, et Ukraina droonirünnakud on augustis rivist välja viinud ligikaudu 17 protsenti Venemaa naftatöötlusvõimest.