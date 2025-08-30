Läti SKP kasvas teises kvartalis aastaga 1,7 protsenti

Samal ajal suurenes Läti SKP käesoleva aasta teises kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga ehk käesoleva aasta esimese kvartaliga hooajaliselt ja kalendriliselt korrigeeritud andmetel 0,4 protsenti.

Tegelikes hindades ulatus Läti SKP käesoleva aasta esimesel poolel 19,7 miljardi euroni, sealhulgas teises kvartalis 10,54 miljardi euroni.

2025. aasta teises kvartalis andis lisandväärtuse kasvu suurima panuse lisaks töötlevale tööstusele ka ehitus, kaubandus ning teabe- ja kommunikatsiooniteenuste sektor.

Langust täheldati elektri-, gaasi-, kütte- ja kliimaseadmete sektoris, samuti transpordi- ja ladustamissektoris.

Eesti teise kvartali SKP kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 0,9 protsenti, moodustades jooksevhindades 10,5 miljardit eurot.