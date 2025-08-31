Kliimaaktivistid määrisid Barcelonas Sagrada Familia basiilika värviga

Kliimaaktivistid määrisid pühapäeval Barcelona Sagrada Familia basiilika punase ja musta värviga, et väljendada nördimust Hispaaniat laastanud suviste metsatulekahjude üle, teatas rühmitus Futuro Vegetal.

Rühmituse sotsiaalmeediasse postitatud videos on näha, kuidas politseinikud peavad kinni kaks häälekalt kliimaõiglust nõudnud meeleavaldajat.

Katalaani arhitekti Antoni Gaudí projekteeritud Sagrada Familia on üks Barcelona peamisi turismiatraktsioone.

Futuro Vegetal kritiseeris teravalt valitsuse väidetavalt ebapiisavat tegevust kliimamuutustega võitlemisel ning võimetust tulla toime hiljuti maad laastanud ulatuslike tulekahjudega.

Euroopa metsatulekahjude infosüsteemi (EFFIS) andmetel on tulekahjude tõttu viimase kahe nädala jooksul Hispaanias hukkunud neli inimest ning laastatud ligikaudu 350 000 hektarit maad.

Hispaania valitsus nimetas tulekahjusid üheks suurimaks keskkonnakatastroofiks, mida riik on lähiajaloos näinud. Samuti tunnistas valitsus tulekahjude seost kliimamuutustega.

Sel nädalavahetusel probleemi ulatus vähenes ning kodanikukaitseameti juht Virginia Barcones ütles laupäeval, et eriolukord on lõppemas.

Futuro Vegetal on korraldanud kümneid sarnaseid proteste. 2022. aastal kleepisid nad Madridis Prado muuseumis oma käed maalikunstnik Francisco de Goya kahe maali raamide külge.

Protestiks on värviga loobitud ka Ibizal asuvat superjahti, mis väidetavalt kuulub USA jaekaubandushiiglase Walmarti miljardärist pärijannale Nancy Walton Laurie'le. Samuti on olnud aktivistide sihtmärgiks vutistaari Lionel Messi Ibizal asuv häärber.

Hispaania politsei teatas eelmisel aastal, et vahistas 22 Futuro Vegetali liiget, sealhulgas kaks Prado protestis osalenut ja rühmituse kolm eestvedajat.