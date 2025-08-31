X!

Väikelaevastik koos Greta Thunbergiga seilab taaskord Gazasse

Välismaa
Greta Thunberg Barcelonas pressikonverentsil.
Greta Thunberg Barcelonas pressikonverentsil. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Eva Manez
Välismaa

Humanitaarabi ja aktiviste, sealhulgas Rootsi kliimaaktivisti Greta Thunbergi, vedav väikelaevastik lahkus pühapäeval Barcelonast, et murda läbi Gaza sektori ebaseaduslikku piiramisrõngast, teatasid korraldajad.

Globaalse Sumudi laevastiku teatel alustavad laevad teekonda Barcelonast, et avada humanitaarkoridor ja lõpetada Palestiina rahva genotsiid.

Mitu laeva teele asub ja millal täpselt väljutakse ei avaldatud, kuid on teada, et laevastik peaks sõjast laastatud rannikualale jõudma septembri keskel.

"See on ajaloo suurim solidaarsusmissioon, kus osaleb rohkem inimesi ja paate kui kõigil varasematel katsetel kokku," ütles Brasiilia aktivist Thiago Ávila ajakirjanikele Barcelonas.

Korraldajate sõnul peaks 4. septembril Tuneesia ja teistest Vahemere sadamatest lahkuma kümneid teisi laevu.

Aktivistid korraldavad samaaegselt meeleavaldusi ja muid proteste 44 riigis solidaarsusest Palestiina rahvaga, kirjutas Thunberg Instagramis.

Lisaks Thunbergile kuuluvad väike laevastikku mitme riigi aktivistid, Euroopa seadusandjad ja avaliku elu tegelased, näiteks Barcelona endine linnapea Ada Colau.

"See on rahvusvahelise õiguse kohaselt seaduslik missioon," ütles aktsiooniga liitunud vasakpoolne Portugali seadusandja Mariana Mortágua ajakirjanikele eelmisel nädalal Lissabonis.

Iisrael on juba blokeerinud kaks aktivistide katset toimetada Gazasse laevaga abi - juunis ja juulis.

Juunis pidasid Iisraeli väed Gazast 185 kilomeetrit läänes kinni purjeka Madleeni pardal olnud 12 aktivisti. Selle reisijad, kelle hulgas oli ka Thunberg, saadeti riigist välja.

Juulis peeti kinni 21 aktivisti kümnest riigist, kes üritasid Gazale läheneda laevaga Handala.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: The Guardian, BBC, BNS

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:10

Eesti rallikrossisõitjad saavutasid Kehalas kõige rohkem klassivõite

16:57

RALLIBLOGI | Tänak hoiab Paraguays kaks katset enne lõppu kolmandat kohta Uuendatud

16:41

Tipptennisisti võidukarikas langes varga saagiks

16:15

Taaramäe lõpetas velotuuri Türgis teise kohaga

16:10

Galerii: Kadrioru kunstimuuseumis avatud näitus avab lillede tähendust ja mõjujõud

15:52

Prantsusmaa korvpallur langes rassistlike kommentaaride ohvriks

15:48

Mikk Jürjens: minu teatritee on olnud kõike muud kui klassikaline

15:32

Väikelaevastik koos Greta Thunbergiga seilab taaskord Gazasse

15:18

Kalev teenis suvepausi järel juba kuuenda võidu

14:48

Bogdanovici jaoks on korvpalli EM lõppenud

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:57

RALLIBLOGI | Tänak hoiab Paraguays kaks katset enne lõppu kolmandat kohta Uuendatud

30.08

Ukrainas Lvivis lasti maha ülemraada endine spiiker Andri Parubi Uuendatud

14:32

Ukraina peastaap: venelaste suvepealetung kukkus läbi Uuendatud

30.08

Suurepäraselt mänginud Eesti korvpallikoondis alistas EM-il Tšehhi Uuendatud

30.08

Sõja 1284. päev: Venemaa korraldas taas öise õhurünnaku Uuendatud

30.08

Slava Ukraini endised kaastöötajad pole Lehtmelt raha nõudmises üksmeelel

06:34

Putin saabus Hiinasse Shanghai Koostööorganisatsiooni tippkohtumisele

29.08

Suri ooperilaulja Taimo Toomast

30.08

Michal von der Leyenile: raha on kaitsesse juurde vaja juba enne uut EL-i eelarvet Uuendatud

30.08

Armeenia minister ERR-ile: on aeg liikuda edasi vihast

ilmateade

loe: sport

17:10

Eesti rallikrossisõitjad saavutasid Kehalas kõige rohkem klassivõite

16:57

RALLIBLOGI | Tänak hoiab Paraguays kaks katset enne lõppu kolmandat kohta Uuendatud

16:41

Tipptennisisti võidukarikas langes varga saagiks

16:15

Taaramäe lõpetas velotuuri Türgis teise kohaga

loe: kultuur

16:10

Galerii: Kadrioru kunstimuuseumis avatud näitus avab lillede tähendust ja mõjujõud

15:48

Mikk Jürjens: minu teatritee on olnud kõike muud kui klassikaline

12:29

Tauno Vahter: lõhnade kaudu saab mälestusi välja kraapida

10:53

Arvustus. "Juurdumine": kuidas kanda paberile jõud maakera südamest

loe: eeter

15:48

Mikk Jürjens: minu teatritee on olnud kõike muud kui klassikaline

12:29

Tauno Vahter: lõhnade kaudu saab mälestusi välja kraapida

10:12

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Viire Valdmale

09:57

ETV 70 arhiivipärlid | "Televisiooni lapsed"

Raadiouudised

10:40

Järgmisel nädalal küündivad temperatuuri maksimumid üle 20 kraadi

30.08

Päevakaja (30.08.2025 18:00:00)

29.08

Päevakaja (29.08.2025 18:00:00)

29.08

Kallas: kehtima hakkab kohustuslik kesk- või kutseharidus

29.08

Pärnu turismihooajale jätsid jälje vihmased ilmad

29.08

Raadiouudised (29.08.2025 15:00:00)

29.08

Analüütikud: Armeenia-Aserbaidžaani ühisavaldus jättis mitmed asjad lahtiseks

29.08

Teise kvartali majanduskasv oli 0,9 protsenti

29.08

Laupäeval sajab kohati vihma

29.08

Raadiouudised (29.08.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo