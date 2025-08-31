ERR Armeenias: Trump taaselustab Aserbaidžaani ja Armeenia raudteeühendust

Niinimetatud Trumpi tee ehk läbi Kaukaasia kavandatav transpordiühendus võib piirkonna nägu muuta, aga selle teoks tegemiseks peab kõigil osapooltel jätkuma tahet panustada. Ameeriklaste osalusel valmiv ühendus Aserbaidžaani ja selle eraldiseisva osa Nahhitševani vahel läbi Armeenia on konkreetseim plaan hiljutises Armeenia-Aserbaidžaani ühisdeklaratsioonis.

Armeenia lõunapiiril vedelevad vanad vagunid mälestusena nõukogude ajast, mil rongid Aserbaidžaani ja Armeenia vahel sõitsid. Nüüd on USA president Donald Trump puhumas elu sisse raudtee taastamisele pikalt vaenujalal olnud riikide vahel.

Kavandatav raudtee, tee ja torujuhtmed looks ida-lääne suunalise ühenduse, mis läheks mööda nii Iraanist kui ka Venemaast. Ühtlasi hakkaks üle 40 kilomeetrist lõiku Armeenia pinnal opereerima Armeenia ja Ameerika Ühendriikide ühisettevõte. Pooleldi blokaadis elavale Armeeniale on oluline, et neile avaneksid seejuures lõpuks ka teised kaubateed.

"Kui taastatakse ühendused üleüldiselt, siis see võiks olla Armeeniale hea, sest Armeenia saab juurde rohkem teid maailmaga kauplemiseks. Kui aga lõpuks Washingtoni deklaratsiooni tulemus piirdub üksnes Trumpi teega, mis ühendab ainult Aserbaidžaani Nahhitševani ja Türgiga, siis ma ei näe sellest suurt kasu Armeeniale," sõnas mõttekoja APRI analüütik Benyamin Poghosyan.

"Me näeme kahte liiki kasu Armeeniale. Esiteks, planeeritud teede ja raudteede ühendused aitavad Armeenial välja tulla isolatsioonist ja saada transiitmaaks. Teiseks, Aserbaidžaan ei suutnud peale suruda ekstraterritoriaalset koridori, see ei ole koridor, see maantee ja raudtee ühendus on vastastikune, võimaldades Armeenial seda kasutada sama palju ja sagedasti kui Aserbaidžaan," lausus Regionaalsete Uuringute Keskuse direktor Richard Giragosian.

Küsimus on, mil määral kõigil asjaosalistel tegelikkuses panustamise tahet jagub. Piiriäärse Meghri linnakese südames on punamonumendi kõrvale püstitatud uued kujud mõnevõrra teises võtmes. Trumpi tee osas on kohalikud elanikud äraootaval seisukohal, kuni kõik Armeenia reeglite järgi käib.

"Väga hea, et seda tehakse," sõnas armeenlane Greta.

"Kui kuulata asereid, siis nad ütlevad, et nad peavad saama liikuda siia-sinna ilma armeenlasi nägemata nende eneste territooriumil ja nii edasi. Tahaks, et sellised asjad oleksid normaalselt lahendatud," lausus Samvel.