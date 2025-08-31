X!

Kreml: Putin kohtub Hiinas Slovakkia peaministriga

Välismaa
Slovakkia peaminister Robert Fico ja Venemaa president Vladimir Putin
Slovakkia peaminister Robert Fico ja Venemaa president Vladimir Putin Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ALEXEY NIKOLSKIY
Välismaa

Kremli teatel kohtub Venemaa riigijuht Vladimir Putin lähipäevil Hiinas Slovakkia peaministri Robert Ficoga. Eeldatavasti pingestab see kohtumine veelgi Slovakkia suhteid Brüsseliga.

Slovakkia peaminister Robert Fico on üks väheseid Euroopa Liidu liidreid, kes on säilitanud Venemaa presidendi Vladimir Putiniga regulaarse kontakti ka pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris.

Kremli välispoliitikanõunik Juri Ušakov ütles ajakirjanikele, et meeste kohtumine on planeeritud, kuid ei täpsustanud, mida arutatakse ega millal see täpselt aset leiab.

Fico reisib Pekingisse kolmapäeval toimuvale paraadile, millega tähistatakse Teise maailmasõja lõppu Aasia sõjatandril.

Putin viibib Hiina linnas Tianjinis Shanghai Koostööorganisatsiooni (SKO) tippkohtumisel ning istub Pekingi paraadil kava kohaselt Hiina riigipea Xi Jinpingi kõrval.

Fico on ärritanud Euroopa liidreid peamiselt seetõttu, et kritiseerib Euroopa Liidu toetust Ukrainale ja seisab vastu püüdlustele vähendada energiaimporti Venemaalt, kuna Slovakkia sõltub suuresti Vene gaasist.

Mais trotsis Fico Brüsselit ja reisis Moskvasse, kus Putin lasi Punasel väljakul korraldada suurejoonelisele võidupüha paraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:51

Jamaica sprindilegend annab Tokyo MM-il lahkumisetenduse

19:30

Iisraeli armee ülem lubas rünnata Hamasi juhte ka välismaal

19:18

Ukraina peastaap: venelaste suvepealetung kukkus läbi Uuendatud

19:14

Vingegaard kerkis vägeva lõpupingutusega üldliidri kannule

18:55

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:45

Armeenia ja Aserbaidžaan ootavad nn Trumpi tee valmimist

18:38

Jüristo: Reformierakonna ja Eesti 200 maksude kannapöörde taga on langev toetus

18:38

Sotsid soovivad võtta linna arvele uusarendustest üürikortereid

18:35

Eesti inimene oskab üha paremini ära tunda vaimset vägivalda lähisuhtes

18:35

Piastri võitis palju draamat pakkunud Hollandi GP põhisõidu

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17:45

RALLIBLOGI | Tänak langes punktikatse eel viiendaks, vahed väikesed Uuendatud

19:18

Ukraina peastaap: venelaste suvepealetung kukkus läbi Uuendatud

30.08

Ukrainas Lvivis lasti maha ülemraada endine spiiker Andri Parubi Uuendatud

06:34

Putin saabus Hiinasse Shanghai Koostööorganisatsiooni tippkohtumisele

30.08

Suurepäraselt mänginud Eesti korvpallikoondis alistas EM-il Tšehhi Uuendatud

30.08

Sõja 1284. päev: Venemaa korraldas taas öise õhurünnaku Uuendatud

30.08

Slava Ukraini endised kaastöötajad pole Lehtmelt raha nõudmises üksmeelel

30.08

Mihkels tegi oma parima etteaste suurtuuridel, võit Philipsenile Uuendatud

29.08

Suri ooperilaulja Taimo Toomast

30.08

Michal von der Leyenile: raha on kaitsesse juurde vaja juba enne uut EL-i eelarvet Uuendatud

ilmateade

loe: sport

19:51

Jamaica sprindilegend annab Tokyo MM-il lahkumisetenduse

19:14

Vingegaard kerkis vägeva lõpupingutusega üldliidri kannule

18:35

Piastri võitis palju draamat pakkunud Hollandi GP põhisõidu

17:47

Giannis vedas Kreeka edasipääsu lävele, Doncic tõi Sloveeniale esimese võidu

loe: kultuur

16:10

Galerii: Kadrioru kunstimuuseumis avatud näitus avab lillede tähendust ja mõjujõud

15:48

Mikk Jürjens: minu teatritee on olnud kõike muud kui klassikaline

12:29

Tauno Vahter: lõhnade kaudu saab mälestusi välja kraapida

10:53

Arvustus. "Juurdumine": kuidas kanda paberile jõud maakera südamest

loe: eeter

15:48

Mikk Jürjens: minu teatritee on olnud kõike muud kui klassikaline

12:29

Tauno Vahter: lõhnade kaudu saab mälestusi välja kraapida

10:12

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Viire Valdmale

09:57

ETV 70 arhiivipärlid | "Televisiooni lapsed"

Raadiouudised

18:25

Päevakaja (31.08.2025 18:00:00)

10:40

Järgmisel nädalal küündivad temperatuuri maksimumid üle 20 kraadi

30.08

Päevakaja (30.08.2025 18:00:00)

29.08

Päevakaja (29.08.2025 18:00:00)

29.08

Kallas: kehtima hakkab kohustuslik kesk- või kutseharidus

29.08

Pärnu turismihooajale jätsid jälje vihmased ilmad

29.08

Raadiouudised (29.08.2025 15:00:00)

29.08

Analüütikud: Armeenia-Aserbaidžaani ühisavaldus jättis mitmed asjad lahtiseks

29.08

Teise kvartali majanduskasv oli 0,9 protsenti

29.08

Laupäeval sajab kohati vihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo