Kreml: Putin kohtub Hiinas Slovakkia peaministriga

Slovakkia peaminister Robert Fico on üks väheseid Euroopa Liidu liidreid, kes on säilitanud Venemaa presidendi Vladimir Putiniga regulaarse kontakti ka pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris.

Kremli välispoliitikanõunik Juri Ušakov ütles ajakirjanikele, et meeste kohtumine on planeeritud, kuid ei täpsustanud, mida arutatakse ega millal see täpselt aset leiab.

Fico reisib Pekingisse kolmapäeval toimuvale paraadile, millega tähistatakse Teise maailmasõja lõppu Aasia sõjatandril.

Putin viibib Hiina linnas Tianjinis Shanghai Koostööorganisatsiooni (SKO) tippkohtumisel ning istub Pekingi paraadil kava kohaselt Hiina riigipea Xi Jinpingi kõrval.

Fico on ärritanud Euroopa liidreid peamiselt seetõttu, et kritiseerib Euroopa Liidu toetust Ukrainale ja seisab vastu püüdlustele vähendada energiaimporti Venemaalt, kuna Slovakkia sõltub suuresti Vene gaasist.

Mais trotsis Fico Brüsselit ja reisis Moskvasse, kus Putin lasi Punasel väljakul korraldada suurejoonelisele võidupüha paraadi.