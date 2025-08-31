Mootorispordi muuseumi viimane päev tõi Turbasse massiliselt motospordi fänne

Paar nädalat tagasi avaldati, et Turbas tegutsev Mootorispordi muuseum MOMU paneb augusti lõpus uksed kinni, sest külastajaid on vähe ja majandusolukord raske. Uudis vallandas aga tõelise motospordi fännide palverännaku Turbasse.

MOMU on Ellamaa elektrijaama uhkes renoveeritud hoones tegutsenud veidi üle seitsme aasta. 4000 ruutmeetrit muuseumipinda on täidetud looga Eesti motospordi kolme sajandi pikkusest ajaloost. Pühapäeval olid muuseumi uksed viimast päeva avatud üksikkülastajatele. Paar tundi pärast muuseumi avamist ei tahtnud autod Turba kesklinna ära mahtuda.

"Laupäeval oli täpselt sama või veel hullem. Turba oli täis autosid," sõnas parkimiskorraldaja Hugo.

Viimase kahe nädala jooksul on MOMU-s käinud keskmiselt 500, nädalavahetustel aga 1500 inimest päevas.

"Paljud, kes plaanisid tulla ja kes siit sõidavad läbi ehk iga päev või iga nädal, võtsid nüüd jalad kõhu alt välja ja tulid ikkagi siia. Me oleme kõigile, kes on nendel päevadel või kahel nädalal käinud, väga tänulikud. See näitab, et selline mootorispordi kogukond on Eestis säilinud," ütles MOMU asutaja ja peremees Arno Sillat.

"See on täiesti fantastiline koht. Ma loodan, et tal on pikemalt seda elu siin. Selline hoone võiks ikka olla automuuseum," sõnas Roland.

Praegu on vara öelda, mis MOMU-st edasi saab. Selge on see, et suure hoolega renoveeritud ajaloolist hoonet õhku ei lasta ega aastakümneid kogutud väärtuslikku kollektsioonI laiali ei kanta.

"See on maailma kõige suurem mootorispordi muuseum. Võib-olla Eestis ei pea olema maailma kõige suuremat. Ehk tuleb nüüd minna kvaliteedi poole, et kindlasti Eestis tehtud asjad kusagil säiliks, et selles mõttes tuleb võib-olla valikuid teha, aga tuumikut me muidugi hoiame koos," ütles Sillat.

Rahva tungival soovil on MOMU avatud veel muinsuskaitsepäevadel ehk 13. ja 14. septembril. Samuti võetakse vastu kõik juba varem broneeritud grupid.