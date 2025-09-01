Ukraina sõjaväeluure (HUR) hävitas okupeeritud Krimmis kaks Vene helikopterit Mi-8 ja tabas ka puksiirlaeva. Euroopa Komisjon kinnitas teateid, et Ursula von der Leyeni lennukit tabas Bulgaarias ilmselt Venemaa korraldatud GPS-häire.

Oluline Ukraina sõjas esmaspäeval, 1. septembril kell 17.20:

Ukraina teatas kahe Vene kopteri ja puksiirlaeva hävitamisest

Ukraina sõjaväeluure (HUR) hävitas okupeeritud Krimmis kaks Vene helikopterit Mi-8 ja tabas ka puksiirlaeva, teatas agentuur esmaspäeval, 1. septembril.

Droonirünnakud tabasid Simferoopolist umbes 13 kilomeetri kaugusel asuvat Hvardiiske sõjaväelennubaasi, hävitades HUR-i andmetel hinnanguliselt 20–30 miljoni dollari väärtuses helikoptereid.

Sevastoopoli lahes rünnati ka sõjaväe puksiirlaeva, mis arvatakse olevat BUK-2190 ja mida tabas Ukraina drooni kohale lennutatud lõhkelaeng.

Mi-8 on Nõukogude Liidus loodud mitmeotstarbeline transpordikopter, mida Venemaa kasutab laialdaselt vägede liigutamiseks, lasti kohaletoimetamiseks ja meditsiiniliseks evakueerimiseks, samuti relvastatud lahingmissioonideks.

Puksiirlaev BUK-2190 toetab mereväeoperatsioone sadamates ja lahtedes. Sihtmärgiks võetud laeva kasutas Venemaa erivägede mereväeüksus, mis vastutas veealuste sabotaažioperatsioonide eest.

"Puksiirlaeva kahjustused piiravad oluliselt Venemaa eliitüksuse lahinguvõimet," teatas Ukraina sõjaväe luureagentuur, lisades, et alus sai "õnnetu lõpu".

Ukraina erioperatsioonide väed teatasid 1. septembril, et nad hävitasid Krimmi lääneosas Sakõ lennuväljal Venemaa S-300 õhutõrjesüsteemi radari.

Krimm, mille Venemaa 2014. aastal ebaseaduslikult annekteeris, on alates täiemahulise sissetungi algusest 2022. aastal muutunud Ukraina sõjaväetaristu vastaste rünnakute sagedaseks sihtmärgiks.

Meedia: Ukraina rünnakud on vähendanud Vene droonivõimekust

Ukraina õhurünnakud Venemaa ründedroonide tootmis- ja ladustamisrajatiste vastu on kolmandiku võrra vähendanud Vene droonirünnakuid Ukraina vastu, kirjutas sõjandusuudiste väljaanne Militarnyi.com.

Veebikanali andmeil vähenes Venemaalt välja lastud ründedroonide Shahed (vene keeles Geran-2) startide arv juulikuu 6302 stardilt 4132 stardini augustis.

"See langus viitab Ukraina kaitseväe rünnakute tõhususele Shahed-tüüpi ründedroonide tootmisüksustele ja tekitatud probleemidele nende tootmisega seotud ettevõtete tarneahelas," märkis Militarnyi.com.

Ukraina edukus ei lubanud Venemaal ka enam jätkata senise tavaga, kus ta kogus suurema koguse Shahede, et korraldada iga 3-4 päeva tagant massiline õhurünnak – kui juulis toimunud suurim rünnak hõlmas 728 drooni, siis augustis oli see vähenenud 110 ründedroonile.

Ukraina luure hinnangul suutis Venemaa toota 170 Shahedi päevas, plaanides oma tootmist suurendada 190-ni. Ukraina erinevate rünnakute põhjustatud kahjud võisid selle plaani nurjata ja tootmist isegi langetada.

Militarnyi.com tõi ka välja olulisemad rünnakud, mis on Venemaa droonitootmist kärpinud.

Juuli alguses rünnati Iževski elektromehaanikatehast Kupol, mis toodab kiipe sõjaväe droonidele, hävitades neli töökoda. Ettevõte lakkas täielikult töötamast. 4. juulil rünnati Moskva lähedal asuvat Shahedi lõhkepeade tootmisüksust. Registreeriti tulekahjusid ja tugevat suitsu. Samuti rünnati Moskva lähedal asuvat Krasnozavodski keemiatehast, mis tarnib lõhkepeade jaoks termobaarseid ühendeid.

14. augustil uppus Kaspia merel Iraanist Shahedide komponente vedanud laev Ukraina pikamaadrooni rünnaku tagajärjel. See transpordikanal oli Venemaal võimaldanud suurendada Shahedide tootmismahtu.

Samuti tabati augustis kaks korda Tatarstanis asuvat logistikaladu, mis asub 1300 kilomeetri kaugusel Ukrainast ja kus hoiti valmis Shahede. Satelliidipildid kinnitasid kuut tabamust rajatisele, millega hävis suur kogus Vene ründedroone.

Zelenski: Ukraina loodab G20 tugevale seisukohale Venemaa suhtes

Ukraina ootab, et tööstusriikide ühenduse G20 riigid võtaksid tugeva ja ühtse seisukoha seoses Venemaa katsetega sõda venitada, ütles president Volodõmõr Zelenski pühapäeval oma igaõhtuses videopöördumises.

President tuletas meelde, et kaks nädalat tagasi teatati Washingtonis, et venelased peaksid selleks ajaks olema valmis reaalseteks läbirääkimisteks ehk kohtumiseks liidrite tasandil.

Zelenski rõhutas, et Ukraina on selleks kindlasti valmis. Venemaa omalt poolt teeb aga samal ajal ainult üht ehk investeerib sõja jätkamisse.

"Kõik nende signaalid viitavad sellele. Nüüd, oma visiidi ajal Hiinasse, üritab Putin jälle kõrvale vingerdada. See on tema spordiala number üks," sõnas Zelenski.

Von der Leyeni lennuki GPS-süsteemi tabas arvatav Vene rünnak

Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni lennuki GPS-süsteemi tabas pühapäeval, kui ta saabus Bulgaariasse, sihilikult korraldatud häire, mille taga võis olla Venemaa, ütles tema pressiesindaja esmaspäeval, kinnitades varasemaid meediateateid.

"Me saame tõepoolest kinnitada, et GPS-i segati, kuid lennuk maandus Bulgaarias turvaliselt. Oleme saanud Bulgaaria võimudelt teavet, et nad kahtlustavad, et see oli tingitud Venemaa ilmsest sekkumisest," ütles pressiesindaja.

Venemaa valitsus ei vastanud kommentaaritaotlusele.

E uroopa Komisjon ei andnud täiendavaid üksikasju, kuid pressiesindaja ütles, et juhtum tugevdab bloki "vankumatut pühendumust suurendada oma kaitsevõimet ja toetada Ukrainat" Venemaa kolm ja pool aastat kestnud sissetungi vastu.

Bulgaaria valitsus teatas avalduses, et GPS-signaal kadus, kui von der Leyeni lennuk lähenes Plovdivi linnale riigi lõunaosas, mis ajendas lennujuhte lülituma maapealsetele navigatsioonisüsteemidele, et tagada ohutu maandumine.

Juhtum leidis aset ajal, mil von der Leyen oli neljapäevasel ringreisil Venemaaga piirnevates Euroopa Liidu liikmesriikides.

"Seal nägi ta oma silmaga igapäevaseid väljakutseid, mis tulenevad Venemaalt ja tema käsilastelt lähtuvast ohust," ütles komisjoni pressiesindaja. "EL jätkab pärast seda juhtumit veelgi suuremalt investeerimist kaitsekulutustesse ja Euroopa valmisolekusse," lisas ta.

ISW: Vene vägi hõivas kuue kuuga Ukrainas 2300 ruutkilomeetrit

Vene vägi hõivas 1. märtsist 30. augustini Ukrainas 2346 ruutkilomeetri suuruse ala ja 130 asustatud punkti, teatas USA Sõjauuringute instituut (ISW). Instituut märkis, et Vene kaitseministeerium liialdab oma avaldustes edusammudega.

Näiteks väitis Vene kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov 30. augustil, et Vene vägi on alates selle aasta märtsist hõivanud Ukrainas 3500 ruutkilomeetrit ja 149 asulat.

ISW andmetel liigub Vene vägi edasi keskmiselt 591 ruutkilomeetrit kuus.

"Venemaa edusammud on paljude kuude jooksul olnud suures osas järkjärgulised ja aeglased ning Venemaa edasiliikumise tempo on tänapäevase mehhaniseeritud sõjapidamise standardite järgi uskumatult aeglane. Venemaa lahingutegevuse ja -jõu hindamisel tuleb arvesse võtta nii edasiliikumise tempot kui ka nende edusammude saavutamisega seotud kaotusi," kirjutasid analüütikud.

Zaporižžja rindelõigul tegutsev Ukraina sõjaväelane Autor/allikas: SCANPIX/EPA/65th Mechanized Brigade / HANDOUT

Zelenski: Ukraina kaitseb aktiivselt positsioone piki rindejoont

Ukraina väed kaitsevad aktiivselt oma positsioone kõikides olulistes rindelõikudes ja eriti Donetski rindel, kinnitas president Volodõmõr Zelenski pühapäeval oma igaõhtuses videopöördumises

Ukraina relvajõud teatasid, et kõige tulisem on olukord Pokrovski ja Lõmani suunal. Relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 137 kokkupõrget, vahendas Ukrainska Pravda.

Lõmani suunas ründas Vene armee 22 korda, Pokrovski suunal toimus viimase ööpäeva jooksul lausa 40 vaenlase rünnakut.

Von der Leyen rääkis Ukrainasse võimaliku vägede paigutamise teemal

"Euroopa pealinnad töötavad üsna täpsete plaanide kallal seoses vägede võimaliku paigutamisega Ukrainasse osana konfliktijärgsetest julgeolekugarantiidest, millel on Ühendriikide täielik toetus," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ajalehele Financial Times.

Von der Leyeni sõnul on vägede võimaliku paigutamise jaoks olemas selge teekaart.

"Julgeolekugarantiid on äärmiselt olulised ja absoluutselt vajalikud. Meil on selge teekaart. Jõudsime Valges Majas kokkuleppele. Ja see töö edeneb väga hästi," kinnitas von der Leyen.

Euroametnik lisas, et pealinnad töötavad plaanide kallal, mis näevad ette rahvusvaheliste vägede paigutamist ja ameeriklaste toetust.

"President Trump on meile kinnitanud, et Ameerika kohalolek on osa toetusest. Seda on USA president väga selgelt ja korduvalt kinnitatud," ütles von der Leyen.

Lehe andmetel võiksid väed hõlmata kümneid tuhandeid Euroopa juhitud sõdureid. Vägesid toetaksid Ühendriigid, pakkudes muu hulgas juhtimis- ja kontrollisüsteeme ning luure- ja seirevõimekust.

Financial Times teatas veel, et Washingtonis Trumpiga toimunud kohtumisel osalejad plaanivad neljapäeval Pariisis uuesti kohtuda.

Kohtumisest võtavad osa Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz, Suurbritannia peaminister Keir Starmer, NATO peasekretär Mark Rutte ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 850 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 082 990 (võrdlus eelmise päevaga +850);

- tankid 11155 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 23 229 (+17);

- suurtükisüsteemid 32 248 (+49);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1476 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1213 (+0);

- lennukid 422 (+0);

- kopterid 341 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 55 276 (+214);

- tiibraketid 3664 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 60 305 (+83);

- eritehnika 3952 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.