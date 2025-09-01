Ukraina ootab, et tööstusriikide ühenduse G20 riigid võtaksid tugeva ja ühtse seisukoha seoses Venemaa katsetega sõda venitada, ütles president Volodõmõr Zelenski. Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 137 kokkupõrget

Oluline Ukraina sõjas esmaspäeval, 1. septembril kell 5.35:

- Zelenski: Ukraina loodab G20 tugevale seisukohale Venemaa suhtes;

- Zelenski: Ukraina kaitseb aktiivselt positsioone piki rindejoont;

- Von der Leyen rääkis Ukrainasse võimaliku vägede paigutamise teemal.

Zelenski: Ukraina loodab G20 tugevale seisukohale Venemaa suhtes

Ukraina ootab, et tööstusriikide ühenduse G20 riigid võtaksid tugeva ja ühtse seisukoha seoses Venemaa katsetega sõda venitada, ütles president Volodõmõr Zelenski pühapäeval oma igaõhtuses videopöördumises.

President tuletas meelde, et kaks nädalat tagasi teatati Washingtonis, et venelased peaksid selleks ajaks olema valmis reaalseteks läbirääkimisteks ehk kohtumiseks liidrite tasandil.

Zelenski rõhutas, et Ukraina on selleks kindlasti valmis. Venemaa omalt poolt teeb aga samal ajal ainult üht ehk investeerib sõja jätkamisse.

"Kõik nende signaalid viitavad sellele. Nüüd, oma visiidi ajal Hiinasse, üritab Putin jälle kõrvale vingerdada. See on tema spordiala number üks," sõnas Zelenski.

Zelenski: Ukraina kaitseb aktiivselt positsioone piki rindejoont

Ukraina väed kaitsevad aktiivselt oma positsioone kõikides olulistes rindelõikudes ja eriti Donetski rindel, kinnitas president Volodõmõr Zelenski pühapäeval oma igaõhtuses videopöördumises

Ukraina relvajõud teatasid, et kõige tulisem on olukord Pokrovski ja Lõmani suunal. Relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 137 kokkupõrget, vahendas Ukrainska Pravda.

Lõmani suunas ründas Vene armee 22 korda, Pokrovski suunal toimus viimase ööpäeva jooksul lausa 40 vaenlase rünnakut.

Von der Leyen rääkis Ukrainasse võimaliku vägede paigutamise teemal

"Euroopa pealinnad töötavad üsna täpsete plaanide kallal seoses vägede võimaliku paigutamisega Ukrainasse osana konfliktijärgsetest julgeolekugarantiidest, millel on Ühendriikide täielik toetus," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ajalehele Financial Times.

Von der Leyeni sõnul on vägede võimaliku paigutamise jaoks olemas selge teekaart.

"Julgeolekugarantiid on äärmiselt olulised ja absoluutselt vajalikud. Meil on selge teekaart. Jõudsime Valges Majas kokkuleppele. Ja see töö edeneb väga hästi," kinnitas von der Leyen.

Euroametnik lisas, et pealinnad töötavad plaanide kallal, mis näevad ette rahvusvaheliste vägede paigutamist ja ameeriklaste toetust.

"President Trump on meile kinnitanud, et Ameerika kohalolek on osa toetusest. Seda on USA president väga selgelt ja korduvalt kinnitatud," ütles von der Leyen.

Lehe andmetel võiksid väed hõlmata kümneid tuhandeid Euroopa juhitud sõdureid. Vägesid toetaksid Ühendriigid, pakkudes muu hulgas juhtimis- ja kontrollisüsteeme ning luure- ja seirevõimekust.

Financial Times teatas veel, et Washingtonis Trumpiga toimunud kohtumisel osalejad plaanivad neljapäeval Pariisis uuesti kohtuda.

Kohtumisest võtavad osa Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz, Suurbritannia peaminister Keir Starmer, NATO peasekretär Mark Rutte ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.