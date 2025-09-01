Valgamaal tappis 45-aastane mees tuttava ja iseenda

Politseinikud reageerisid pühapäeval suurte jõududega teatele tapmisest Valga vallas ning otsisid metsa põgenenud kahtlustatavat. Vaatamata läbirääkimisele mees end politseinikele välja ei andnud ja lõpetas oma elu.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Baldur Pilden selgitas, et politsei sai pühapäeval enne kella 14 teate, et 45-aastane mees on metsas ja võib olla iseendale ohtlik.

"Politsei jaoks oli see esmalt teade kadunud inimesest ning alustasime info kogumisega, et tema kadumise asjaolusid selgitada. Mehega ühendust saades andis tema räägitu alust arvata, et ta on tapnud omale tuttava 41-aastase mehe. Politseinikud reageerisid viimase koju, kust leiti laskehaavadega surnukeha. Paralleelselt tõendite kogumisega sündmuskohal käivitasime kohe suuremahulised otsingud maastikul, et kahtlustatav leida ja kinni pidada," kirjeldas Bilden.

Kohapeale reageerisid patrullid, politseikoerad, läbirääkijad, kiirreageerijad ja politsei eriüksus. Samuti otsiti meest droonidega.

"Meil oli alust arvata, et mees on relvastatud ning ta võib olla ohtlik iseendale ja ka politseinikele. Relvaga sündmused on alati kõrge riskiga ja arvestades mehe võimalikku seost varem toimunud kuriteoga, reageerisime sellele kui väga kõrge riskiga sündmusele. Tagasime perimeetri ja suunasime kõrvalised inimesed maastikult eemale, et kõik ohutult mööduks," selgitas Pilden.

Veidi pärast kella 18 leidsid politseinikud metsast mehe auto, kus kahtlustatav ise sees oli. Politsei läbirääkijad saavutasid mehega kontakti ja suhtlesid temaga järjepidevalt, kuid mees keeldus välja tulemast. Pärast keskööd katkestas ta politseinikega kõne ja temaga enam ühendust ei saanud. Öösel kella 1 ajal autot kontrollides leidsid politseinikud mehe surnukeha.

Tapmise asjaolusid selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses. Samuti selgitab politsei menetluses relva päritolu. Mehel ei olnud relvaluba ega seaduslikku tulirelva. Menetlust juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.