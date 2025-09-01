X!

Valgamaal tappis 45-aastane mees tuttava ja iseenda

Eesti
Politseiauto
Politseiauto Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Politseinikud reageerisid pühapäeval suurte jõududega teatele tapmisest Valga vallas ning otsisid metsa põgenenud kahtlustatavat. Vaatamata läbirääkimisele mees end politseinikele välja ei andnud ja lõpetas oma elu.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Baldur Pilden selgitas, et politsei sai pühapäeval enne kella 14 teate, et 45-aastane mees on metsas ja võib olla iseendale ohtlik.

"Politsei jaoks oli see esmalt teade kadunud inimesest ning alustasime info kogumisega, et tema kadumise asjaolusid selgitada. Mehega ühendust saades andis tema räägitu alust arvata, et ta on tapnud omale tuttava 41-aastase mehe. Politseinikud reageerisid viimase koju, kust leiti laskehaavadega surnukeha. Paralleelselt tõendite kogumisega sündmuskohal käivitasime kohe suuremahulised otsingud maastikul, et kahtlustatav leida ja kinni pidada," kirjeldas Bilden.

Kohapeale reageerisid patrullid, politseikoerad, läbirääkijad, kiirreageerijad ja politsei eriüksus. Samuti otsiti meest droonidega.

"Meil oli alust arvata, et mees on relvastatud ning ta võib olla ohtlik iseendale ja ka politseinikele. Relvaga sündmused on alati kõrge riskiga ja arvestades mehe võimalikku seost varem toimunud kuriteoga, reageerisime sellele kui väga kõrge riskiga sündmusele. Tagasime perimeetri ja suunasime kõrvalised inimesed maastikult eemale, et kõik ohutult mööduks," selgitas Pilden.

Veidi pärast kella 18 leidsid politseinikud metsast mehe auto, kus kahtlustatav ise sees oli. Politsei läbirääkijad saavutasid mehega kontakti ja suhtlesid temaga järjepidevalt, kuid mees keeldus välja tulemast. Pärast keskööd katkestas ta politseinikega kõne ja temaga enam ühendust ei saanud. Öösel kella 1 ajal autot kontrollides leidsid politseinikud mehe surnukeha.

Tapmise asjaolusid selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses. Samuti selgitab politsei menetluses relva päritolu. Mehel ei olnud relvaluba ega seaduslikku tulirelva. Menetlust juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur. 

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:21

Estlink 1 on rikke tõttu tööst väljas

08:10

Täiseduga jätkav Poola tagas edasipääsu, võit ka Itaaliale

08:07

Eesti õige keskmine palk oli II kvartalis 2126 eurot, tõus 5,9 protsenti

08:00

Minu elu muutnud raamat | Astra Irene Susi ja "Maailma lõpus"

07:45

Esmaspäeval algab uus kooliaasta Uuendatud

07:36

Trumpi tollisaaga jätkub USA ülemkohtus

07:23

Valgamaal tappis 45-aastane mees tuttava ja iseenda

06:31

Toiduliit: imporditud toidukaupade osakaal Eestis aina suureneb

06:15

Ukraina vahistas ülemraada endise spiikri tapmises kahtlustatava

05:51

Zelenski: Ukraina loodab G20 tugevale seisukohale Venemaa suhtes

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

31.08

Sõja 1285. päev: Ukraina peastaap: venelaste suvepealetung kukkus läbi Uuendatud

31.08

Tänak sai palju draamat pakkunud Paraguay MM-rallil viienda koha Uuendatud

31.08

Putin saabus Hiinasse Shanghai Koostööorganisatsiooni tippkohtumisele

31.08

Väikelaevastik koos Greta Thunbergiga seilab taas Gazasse

30.08

Ukrainas Lvivis lasti maha ülemraada endine spiiker Andri Parubi

31.08

Kliimaaktivistid määrisid Barcelonas Sagrada Familia basiilika värviga

30.08

Slava Ukraini endised kaastöötajad pole Lehtmelt raha nõudmises üksmeelel

31.08

Järjest rohkem inimesi Eestis tunnevad vaimse vägivalla ära

31.08

Jüristo: Reformierakonna ja Eesti 200 maksude kannapöörde taga on langev toetus

31.08

Tallinna linnaelumuuseum avab novembris uksed

ilmateade

loe: sport

08:10

Täiseduga jätkav Poola tagas edasipääsu, võit ka Itaaliale

00:15

TÄNA OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis kohtub EM-il tugeva Türgiga

31.08

Shein andis väravasöödu, kuid Fredrikstad kaotas punase laterna vastu punkte

31.08

Kalju ja Tammeka nautisid võite

loe: kultuur

08:00

Minu elu muutnud raamat | Astra Irene Susi ja "Maailma lõpus"

31.08

Galerii: Kadrioru kunstimuuseumis avatud näitus avab lillede tähendust ja mõjujõudu

31.08

Mikk Jürjens: minu teatritee on olnud kõike muud kui klassikaline

31.08

Tauno Vahter: lõhnade kaudu saab mälestusi välja kraapida

loe: eeter

31.08

Mikk Jürjens: minu teatritee on olnud kõike muud kui klassikaline

31.08

Tauno Vahter: lõhnade kaudu saab mälestusi välja kraapida

31.08

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Viire Valdmale

31.08

ETV 70 arhiivipärlid | "Televisiooni lapsed"

Raadiouudised

31.08

Armeenia ja Aserbaidžaan ootavad nn Trumpi tee valmimist

31.08

Eesti inimene oskab üha paremini ära tunda vaimset vägivalda lähisuhtes

31.08

Päevakaja (31.08.2025 18:00:00)

31.08

Järgmisel nädalal küündivad temperatuuri maksimumid üle 20 kraadi

30.08

Päevakaja (30.08.2025 18:00:00)

29.08

Päevakaja (29.08.2025 18:00:00)

29.08

Kallas: kehtima hakkab kohustuslik kesk- või kutseharidus

29.08

Pärnu turismihooajale jätsid jälje vihmased ilmad

29.08

Raadiouudised (29.08.2025 15:00:00)

29.08

Analüütikud: Armeenia-Aserbaidžaani ühisavaldus jättis mitmed asjad lahtiseks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo