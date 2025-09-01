Soome riik ostab enamusosaluse Uusikaupunki autotehases

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et Soome riik saab Valmet Automotive Uusikaupunki autotehase enamusosanikuks, kuna Hiina firma CATL müüb oma 20-protsendilise osaluse.

Pärast tehingut omandab Soome riik 79 protsenti firmast, Soome investeerimisfirmale Pontos jääb 21-protsendiline osalus. Lisaks investeerib riik veel firmasse 35 miljonit eurot, vahendas Helsingin Sanomat.

Valmet Automotive laiendab oma tegevust uutesse sektoritesse, sealhulgas kaitsetööstuse allhanketootmisse.

"Selle rahastamise lahendusega püüame tagada, et Uusikaupunkis ja Salos säilivad allhankega seotud teadmised. Riik näeb võimalusi, et Valmet Automotive'i oskusteavet saab rakendada ka kaitsetööstuse kasvavate vajaduste rahuldamiseks," ütles majandusminister Sakari Puisto.