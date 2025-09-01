Satelliidipildid paljastavad Sudaani kodusõjas toime pandud julmused

Sudaanis jätkub kodusõda ning ajaleht Financial Times kirjutab, et mässulised kiirtoetusjõud (RSF) piiravad riigi lääneosas asuvat El Fasheri linna. Satelliidipildid paljastavad sõjaga seotud julmused, samal ajal tõmbub silmus linna ümber koomale.

Konflikt armee ja RSF-i vahel on kestnud ligi kaks aastat ning rivaalitsevate rühmituse võimuvõitlus jõudis taas Darfuri piirkonda. Suurem osa piirkonnast on RSF-i kontrolli all, rühmitus on ümber piiranud ka El Fasheri, vahendas Financial Times.

"Me jälgime kosmose kaudu surnuaedu. Me loendame surnuid ja nende arv kasvab hüppeliselt," ütles Yale'i ülikoolis tegutsev inimõiguste uurija Nathaniel Raymond.

Raymond on juba üle aasta informeerinud ÜRO Julgeolekunõukogu, USA välisministeeriumi ja Suurbritannia välisministeeriumi El Fasheri olukorra tõsidusest. Ta ei ole märkimisväärset edu saavutanud.

El Fasheri linnas ja selle ümber asuvates külades elab ligi kaks miljonit inimest. Linna peale ihub aga hammast RSF-i juht Mohamed Hamdan Dagalo ehk Hemeti. RSF on kaotanud kontrolli Ida- ja Kesk-Sudaanis asuvate piirkondade üle, kuid proovib nüüd armeed välja tõrjuda riigi lääneosast. Väidetavalt toetab RSF-i tegevust Araabia Ühendemiraadid (AÜE), viimane on RSF-i toetamist eitanud.

El Fasher on pelgupaigaks sadadele tuhandetele inimestele, kes on põgenenud sinna Darfuri piirkonnas toime pandud julmuste eest.

RSF ise aga kasvas välja kurikuulsast Janjaweedi rühmitusest, mis aitas Darfuri genotsiidi käigus tappa sadu tuhandeid inimesi.

Raymondi meeskond dokumenteerib sõjakuritegusid ja on nüüd satelliidipiltide abil jälginud El Fasheri piiramist RSF-i poolt.

Yale'i uurimisrühm ja Sudaani allikad on hoiatanud, et El Fasheri piiramine võib viia katastroofilise lõpuni. Võitlus käib lennujaama lähistel, kus paiknevad kurnatud Sudaani armee väeüksused. Linna langemine annaks RSF-ile kontrolli kõikide Darfuris asuvate provintside üle.

"Päevad algavad ja saavad läbi suurtükitulega. Tsiviilisikuid tapetakse oma kodudes ja tänavatel, isegi põgeneda proovivad inimesed tapetakse teedel. Inimestel on siin raskusi toidu leidmisega. Raske olukorra tõttu söövad paljud loomatoitu," ütles linnas lõksus olev Sudaani ajakirjanik Muammar Ibrahim.

Piirkonnas on välja antud kõige tõsisem toidupuuduse hoiatus, sama liigitus anti eelmisel nädalal Gaza sektorile. El Fasheris tegutsevad abitöötajad ütlesid, et nad pole kunagi nii karmi olukorda näinud.

"See on üks hullemaid olukordi, mida ma olen näinud. See on tõesti üsna ainulaadne nii kannatanud inimeste arvu kui ka rahvusvahelise reageerimise vähese rahastamise poolest," ütles humanitaarabiorganisatsiooni Piirideta Arstid kohalik projektijuht Sylvain Penicaud. Ta asub praegu El Fasherist ligi 60 kilomeetri kaugusel Tawilas, kus viibib sadu tuhandeid põgenikke.

Piirideta Arstid on hoiatanud, et El Fasheri langemine võib põhjustada massilisi inimohvreid. Tawilas viibiv fotograaf Ahmed Abdalla rääkis, et olukord on äärmiselt kehv. Abdalla sõnul on teel vägistatud ja tapetud palju naisi, toidupuudus mõjutab eriti rängalt lapsi.

Sõjaväeanalüütikute sõnul kontrollib RSF ka El Fasheri õhuruumi, armeel hakkab laskemoon otsa saama ja Yale'i meeskond hoiatab nüüd läheneva tormijooksu eest.