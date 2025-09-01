Selgus hukatud sigade võimalik matmispaik

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) kehtestas sigade Aafrika katkuga seoses Viljandimaal, Põhja-Sakala vallas potentsiaalse matmispaiga territooriumil ja selle lähiümbruses viibimiskeelu. Võimaliku matmispaiga läheduses liikumine on ajutiselt piiratud.

Viibimispiirangu eesmärgiks on vältida mistahes kogunemisi ja seeläbi taudi levikut tõkestada. Matmispaikade ettevalmistamine on aeganõudev töö, mistõttu tuleb alustada Viljandimaal ettevalmistavate töödega, et põhjalikult valmis olla juhuks, kui seda päriselt peaks vaja olema. "Matmispaiga kasutamine on lahendus, mida rakendatakse ainult äärmisel vajadusel ja ainult siis, kui muud võimalused on ammendunud," selgitas põllumajandus- ja toiduameti peadirektor Raimo Heinam.

Viibimiskeeld on seatud riigimetsa majandamise keskuse territooriumile, mis asub aadressil Õisu metskond 16, Metsküla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond. Viibimiskeeld algas 1. septembril kell 10.00 ja kehtib 30. septembrini kell 21.00 või edasiste korraldusteni.

Viibimiskeeld kehtestatakse territooriumile vastavalt korrakaitseseadusele ja veterinaarseadusele. Viibimiskeeld kehtestatakse ka droonide lennutamisele matmispaiga kohal.

Eeltoodud matmispaiga ümbruses kehtestatud viibimiskeeld tähendab, et alal võib viibida vaid tööülesannete täitmiseks ja katku ohjamiseks. Viibimiskeeluala tähistatakse infotahvlitega. Inimesed suunatakse viibimiskeelualalt välja. Kui juhiseid ei täideta, võetakse ühendust politseiga.

Amet analüüsib järgnevate piirangute kehtestamist lähtuvalt ohuprognoosist.

Matmispaikade asukohtade valikul tuginetakse keskkonnaameti tellimusel valminud Eesti Geoloogiateenistuse uuringule. Välditakse põhjavee reostuse ohtu ja valitakse kohad, mis asuvad elamupiirkondadest ja veekogudest piisavalt kaugel. Keskkonnaalane sobivus on hinnatud koostöös spetsialistidega.

Eelmise nädala reedel antud pressikonverentsil ütles põllumajandus- ja toiduameti peadirektor Raimo Heinam, et Eesti kaalub ka hukatud sigade matmist või Läti jäätmetehasesse viimist. Esmaspäeval avastas Läti toidu- ja veterinaarteenistus (PVD) sigade Aafrika katku (SAK) puhangu Ogre piirkonna Laubere vallas asuvas Baltic Porki farmis, kus peetakse 20 000 siga.

Eelmise nädala kolmapäeval tuvastati sigade Aafrika katk (SAK) Eesti suurimas seafarmis Ekseko, mille tõttu läheb seal hukkamisele 27 000 siga.